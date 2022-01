Até Messi entrou na lista de jogadores com extracampo agitado no PSG

Os bastidores do PSG nunca foram uma calmaria como seria o sonho de qualquer treinador ou dirigente. Um dos times mais ricos e badalados do mundo, o PSG conta com um histórico de estrelas que, às vezes, fogem ao padrão de comportamento e atitude impostos pela instituição.

O mais recente nome a figurar entre aqueles que causaram certo problema é o de Lionel Messi.

O camisa 10 da seleção da Argentina sempre foi visto como um modelo para os atletas e sua discreta vida pessoal sempre passou ao largo do seu futebol apresentado em campo.

Porém, até 'La Pulga', como é conhecido, também tem seus momentos de extravazar a curtir a vida. Durante a pausa de final de ano da Ligue 1, Messi foi fotografado em algumas festas na Argentina.

O resultado dessa situação foi o teste positivo para Covid-19 no craque ex-Barcelona. Por conta da doença, Messi não vai participar do clássico contra o Lyon, pela Ligue 1, neste domingo (9).

Na último dia 3, Mauricio Pochettino falou sobre Messi em entrevista coletiva e disse que não sabia onde estava ou qual a situação de saúde e de jogo de seu compatriota, que já tinha testado positivo para o novo coronavírus.

A situação escancarou o que muitas vezes já foi falado sobre o suposto pouco compromisso profissional que vários jogadores da equipe têm com o clube. Os exemplos são diversos, como Neymar, Paredes, Verratti, Gueye e agora Messi.

É bastante provável que Messi esteja de volta no jogo da próxima rodada da Ligue 1, que é contra o Brest e acontece no sábado (15), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.