Messi é melhor que Maradona após 15 anos fazendo as mesmas coisas, diz Cassano

O italiano classificou Ronaldo Fenômeno, seu ex-companheiro de Real Madrid, como um "deus do futebol" mas ainda assim colocou Messi em outro patamar

Leo Messi "tomou para si" o posto de maior camisa 10 da história da . A opinião é do ex-jogador Antonio Cassano. Para o italiano, que atuou no , a consistência em um período tão longo é o fator diferencial para que o craque do tenha esse status.

"Maradona fez coisas nunca vistas antes por quatro ou cinco anos, mas Messi faz as mesmas coisas por 15 anos", disse o italiano em entrevista para o Corriere dello Sport. "Ele fez mais de 710 gols e 300 assistências. Quando ele joga, o time já tem 1 a 0 no placar antes do jogo começar".

"Os 'Maradonianos' tem que aceitar: Messi tomou o lugar dele", ponderou Cassano, que mesmo fazendo parte da campanha do título do Real Madrid em 2006/07 não alterou sua opinião com relação ao ídolo do Barça.

Cassano ainda afirmou que antes do camisa 10 do Barcelona assumir o primeiro lugar, Ronaldo (o Fenômeno) era o maior do esporte. Ele relembrou uma história protagonizada pelo camisa 9 nos tempos de Real Madrid.

"Nós estávamos perdendo por 1 a 0 em casa. O estádio todo estava vaiando, especialmente ele (Ronaldo). Durante o intervalo, o treinador queria tirá-lo e colocar Rudd van Nistelrooy mas Ronaldo interrompeu ele e disse: 'Não, você me tira se eu não fizer dois gols em 15 minutos'".

"Minuto 15 do segundo tempo: 2 a 1 para nós, dois gols do Ronaldo. Eu disse que se o futebol tinha um deus, ele era o Ronaldo. Depois eu vi que Messi estava acima dele", afirmou. Não são todos que pensam como Cassano. Para Cafu, Neymar é mais habilidoso do que o argentino.