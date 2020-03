Cafu se derrete por Neymar: "Nem Messi é melhor tecnicamente"

O capitão do penta fala sobre sua admiração ao compatriota e admite que há pressão sobre os ombros do craque do PSG

Seria Neymar mais talentoso do que Lionel Messi? Para Cafu, sim. O capitão do penta está convencido de que quando se trata de habilidade com a bola no pé, ninguém é melhor do que o camisa 10 do .

A reputação de Neymar neste quesito é altíssima. Desde a época de ele já construia um currículo repleto de dribles e jogadas desconcertantes. O mesmo pode ser dito para diversos jogadores da elite mundial, incluindo o argentino seis vezes Bola de Ouro, mas Cafu acredita que o brasileiro está em outro nível.

"Tecnicamente, Neymar é o melhor do mundo", introduziu o ex-jogador em entrevista a Fox Sports. "Hoje, na qualidade técnica, não tem ninguém que supere ele. Nem o Messi, que eu sou fã dele. Ele não supera Neymar na qualidade técnica".

Vale lembrar que Neymar e Messi podem reeditar o trio completado por Suárez e que encantou o mundo anos atrás. Há especulações de que o brasileiro retorne para Barcelona depois de três temporadas em Paris.

Embora o craque seja um dos melhores do mundo na opinião de Cafu, ele ainda precisa melhorar sua capacidade de liderança. E desse assunto o ex-jogador entende: "Hoje eu não vejo nenhum líder dentro da seleção brasileira. Hoje eu não vejo ninguém que fala assim para o Neymar: ‘Ó, não faça isso’ ou ‘Faça isso’. Não tem!"

"Deram essa responsabilidade para ele, e não é o perfil dele. Não que ele não queira, mas porque não é o perfil dele. Você já imaginou ele pegando um Thiago Silva e um Tite em uma discussão e resolvendo a situação? Não, porque não é o perfil dele", completou o ex-jogador de , e .

Na busca pelo hexa mundial, o não chega a uma final de desde 2002. Mas Cafu acredita que Neymar será o protagonista de uma nova conquista de título.

"Volto a falar aqui: ele é a nossa maior esperança para ganhar uma Copa do Mundo. Com o Neymar dentro de campo, querendo ou não, oito adversários vão ficar ligados nele. Ele é uma referência, ele abre espaço para os outros, ele faz gols de E.T. mas, realmente, falta alguém que cobre. O craque tem que ser cobrado. Do Neymar, nós vamos cobrar", afirmou.