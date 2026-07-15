Messi e Kane na liderança... A escalação oficial do confronto entre Argentina e Inglaterra

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, e Lionel Scaloni, técnico da Argentina, anunciaram as escalações das duas seleções para o jogo que será disputado nesta quarta-feira à noite, nas semifinais da Copa do Mundo.
O vencedor da partida desta noite enfrentará a seleção espanhola na final, no próximo domingo, após a vitória da “La Roja” sobre a França ontem por 2 a 0.
A escalação da Inglaterra é a seguinte:
Goleiro: Jordan Pickford
Defesa: John Stones, Mark Joy, Reece James e Jed Spence
Meio-campo: Declan Rice, Elliott Anderson, Bellingham e Morgan Rogers
Ataque: Harry Kane e Gordon
Já a escalação da Argentina foi a seguinte:
Goleiro: Emiliano Martínez
Defesa: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero e Nahuel Molina
Meio-campo: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández
Ataque: Julián Álvarez, Messi e Giuliano Simeone