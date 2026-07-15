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Messi e Kane na liderança... A escalação oficial do confronto entre Argentina e Inglaterra

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
H. Kane
L. Messi
England
Argentina
EUA

A Espanha aguarda o vencedor da final

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, e Lionel Scaloni, técnico da Argentina, anunciaram as escalações das duas seleções para o jogo que será disputado nesta quarta-feira à noite, nas semifinais da Copa do Mundo.

O vencedor da partida desta noite enfrentará a seleção espanhola na final, no próximo domingo, após a vitória da “La Roja” sobre a França ontem por 2 a 0.

A escalação da Inglaterra é a seguinte:

Goleiro: Jordan Pickford

Defesa: John Stones, Mark Joy, Reece James e Jed Spence

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Meio-campo: Declan Rice, Elliott Anderson, Bellingham e Morgan Rogers

Ataque: Harry Kane e Gordon

Já a escalação da Argentina foi a seguinte:

Goleiro: Emiliano Martínez

Defesa: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero e Nahuel Molina

Meio-campo: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández

Ataque: Julián Álvarez, Messi e Giuliano Simeone

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