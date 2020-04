Corte "Cascão" e choro em 1998: a idolatria de Shaqiri por Ronaldo Fenômeno

Meia do Liverpool revelou que cresceu admirando o ex-atacante brasileiro e que adoraria conhecê-lo

Não foram só os brasileiros que sofreram com Ronaldo e o drama na final da da em 1998 e que vibraram com a redenção do Fenômeno quatro anos depois no e na . Que o diga Sherdan Shaqiri.

Nascido em Kosovo e naturalizado suíço - país para o qual mudou com a família aos 4 anos -, o meia do revelou ao site oficial do clube inglês que cresceu admirando o futebol do ex-jogador três vezes eleito o melhor do mundo a ponto de copiar o penteado "Cascão" da final do penta contra a .

"Gostava de Ronaldo, de seu estilo, e a forma incrível como jogava. Ele era meu grande ídolo. Eu fiz o corte de cabelo de 2002 sim, aquele triângulo. Todo mundo ficou chocado na escola quando cheguei com o penteado. Eu amava ele e ainda o amo", disse Shaqiri.

"Ele é meu maior ídolo. Gostaria de conhecê-lo. Nunca copiei ele realmente, porque cada jogador atua de forma diferente e tem diferentes talentos. Mas ele era meu grande herói. Quando ele perdeu contra a França a final em 1998, eu estava em casa chorando", completou.

Anos depois, o meia conseguiu seguir os passos de seu ídolo e também se tornou um jogador de futebol. Revelado pelo , ele passou por de Munique, e antes de chegar aos Reds. Shaqiri não foi o melhor do mundo, é verdade, mas pelo menos pode dizer que conquistou duas vezes um título que o Fenômeno não conseguiu: a Liga dos Campeões;

"Para ser honesto, nunca imaginei que conseguiria isso. Às vezes falo para a minha família: veja onde eu joguei, os troféus que ganhei... Isso é simplesmente incrível. Não é todo mundo que pode dizer que ganhou a duas vezes, e por times diferentes. Ganhei dois Mundiais, tiveram os títulos com o Bayern na Alemanha, com o Basel na ...", declarou o jogador de 28 anos.

"É incrível, é como viver um sonho todo dia. E eu gosto disso. Meu objetivo é continuar aproveitando isso com minha família e com as pessoas que me cercam e que estão orgulhosas do que conquistei. E quero ajudar o Liverpool com toda a minha experiência. (...) Devemos brigar por todos os títulos neste grande clube", concluiu.