Estreante no Barcelona: "Não lavarei a camisa de hoje, Messi me abraçou"

Martin Braithwaite vibrou com primeiro jogo pelos culés e por recepção: "espetacular"

Martin Braithwaite estreou neste sábado (22) com a camisa do , dando uma assistência para um dos quatro gols de Messi, na vitória catalã por 5 a 0 sobre o , no Camp Nou, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

O dinamarquês comemorou seus primeiros minutos com a camisa do Barça e deu uma declaração curiosa, após ter comemorado o gol com Messi.

"Não lavarei a camisa de hoje, Messi me abraçou, isso é um sonho para mim", afirmou o atacante em entrevista na zona mista após o jogo.

"Messi me felicitou. Se vê que é um grande menino e que fique à vontade. Ele tratou de me buscar com vários passes quando entrei", disse.



(Foto: Getty Images)

Braithwaite, ex- e com poucos dias de Barça, revelou que ainda custa a acreditar na reviravolta em sua carreira.

"Se há 15 me dissessem que acertaria com o Barcelona? Tenho que admitir que não esperava", comentou. "Os jogadores são fantásticos. Só tenho que correr e um pouco mais, fazer movimentos em profundidade, que são umas das minhas principais qualidades", completou.

O atacanteexplicou que realizou um sonho em poder jogar pelo Barcelona no Camp Nou. "Quando pequeno assistia a estreia de novos jogadores e pensava como devia ser especial esse momento... e de repente me vejo aqui, com essa recepção da torcida... foi espetacular", finalizou.