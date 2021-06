Messi completa 34 anos em nova busca por taça com a Argentina e indefinição sobre futuro

Craque argentino faz aniversário focado em conquistar um título por seu país e sem dar pistas se fica ou não no Barcelona

Lionel Messi completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 24 de junho de 2021. O craque argentino comemora seu 34º aniversário em meio à Copa América, ainda buscando um título inédito com a Argentina, mas com o futuro indefinido.

Daqui a seis dias, o contrato com o Barcelona se encerra. Até o momento, nenhum acordo entre as partes foi oficializado e Messi pouco deu pistas sobre seus próximos passos, sejam eles no Barça ou em outro time.

Um aniversário um tanto quanto diferente, mas similar ao que ele viveu há um ano, quando demonstrou sua vontade de deixar o clube. Meses depois, explicou em entrevista exclusiva à Goal os motivos de sua permanência no Barça até o fim do atual vínculo. Desde então, não deu grandes indícios de como sua carreira seguirá a partir do próximo mês de julho.

O Barcelona publicou diversas homenagens nas redes sociais para o argentino, mas o que a torcida blaugrana realmente quer ver a comfirmação de que o craque segue no clube. Nos últimos dias, foi noticiado que houve avanço pela renovação, mas que as partes não chegaram a um acordo ainda.

Embora um novo contrato com o Barça possa ser visto como um presente para o argentino nestes dias de comemorações, o presidente de La Liga, Javier Tebas, já afirmou que não aceitará a inscrição de Messi caso não haja um corte nos gastos do clube catalão. Ou seja, Messi poderia sofrer uma redução nos seus vencimentos.

Esse é mais um ano entre tantas outras vezes que ele comemora o aniversário com seus companheiros de seleção, em meio a tantas disputas de Copa do Mundo e Copa América ao longo da vitoriosa carreira. Em 2018, fez aniversário três dias após perder por 3 a 0 para a Croácia, no Mundial disputado em solo russo. Dois anos antes, comemorou o dia do nascimento apenas dois dias depois de perder a Copa América para o Chile.

Em 2021, no entanto, um componente diferente pode motivá-lo. Esta deve ser uma das últimas oportunidade de Messi de conquistar um título pela seleção argentina e quebrar o jejum de 28 anos sem taça alguma para o país no futebol. Neste período, o craque até chegou a conquistar uma Olimpíada, em 2008, mas nada conquistou com a equipe principal.

Claro, Messi ainda deve disputar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, mas já aos 35 anos e com um nível acima de adversários e maiores dificuldades para conseguir vencer o torneio.

Dos 34 anos de vida, ele vêm dedicando pelo menos metade deste período no futebol. Em toda a carreira, Messi já soma 925 jogos, 745 gols, 311 assistências, 36 títulos conquistados e seis títulos de melhor jogador do mundo.