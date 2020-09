Messi coloca Copa América 2021 como prioridade e aprova planos da seleção argentina

O argentino deposita total confiança no trabalho do técnico Lionel Scaloni e sonha com o primeiro título pela Albiceleste

A derrota para a , na final da de 2014, foi provavelmente a maior decepção na carreira de Lionel Messi. Quatro anos depois, na , a dívida estava longe de ser paga, com uma equipe que sequer avançou para as quartas de final. O Mundial de 2022 ainda está longe – até aqui, por exemplo, não foi disputado nenhum jogo das – e não é hora de criar expectativas em relação ao torneio que será realizado no Qatar. É por isso que, segundo a Goal pôde apurar, o camisa 10 da está obcecado com uma competição: a de 2021, que estava anteriormente marcada para 2020 antes de ser adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.

As finais perdidas em 2015 e 2016 também são outras cicatrizes que ainda não se fecharam, mas a lembrança da segunda, com derrota na disputa de pênaltis, é mais dolorida para Messi. A imagem do craque logo após desperdiçar sua cobrança diz tudo: o capitão argentino, decepcionado e sem conseguir entender toda aquela situação. De acordo com seu ponto de vista, aquela equipe treinada por Gerardo Martino foi a mais dominante e a que mais era merecedora de um título. E o sonho segue aceso para o craque, que vê o torneio – que será disputado entre 11 de junho e 10 de julho, na Argentina e – como uma das grandes oportunidades de sua carreira: levantar a taça em território argentino seria especial para Messi.

Vários são os motivos que fazem Messi olhar com um carinho especial para esta próxima Copa América. De acordo com fontes consultadas pela Goal, a primeira delas é a consideração que o craque tem em relação ao trabalho feito por Lionel Scaloni – que nos tempos de jogador foi companheiro de Messi na própria seleção - e sua comissão técnica. O camisa 10 está entusiasmado com Scaloni e acredita que o grupo pode depositar completa confiança no comandante.

Scaloni, de 42 anos, assumiu o comando da Albiceleste inicialmente de forma interina, em setembro de 2018, após a Copa do Mundo na Rússia. Ele ocupou a vaga de Jorge Sampaoli, cujo trabalho não rendeu boas atuações e também ficou marcado por um grande desgaste na relação com os jogadores. Uma das primeiras atitudes tomadas pelo hoje técnico do foi afastar várias figuras históricas do selecionado, como Gonzalo Higuaín e Ever Banega, para convocar uma nova geração de atletas – como Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul e outros.

Mas a verdade é que Messi ficou muito confortável com este grupo de jogadores, que trouxe novos ares para a seleção argentina. Embora ainda não seja claro até onde esta equipe pode chegar, o camisa 10 acredita que é um grupo capacitado para brigar pelos maiores troféus em disputa. E o grande teste foi a campanha realizada na Copa América de 2019, com a Argentina caindo apenas na semifinal contra o – em meio a reclamações contra a arbitragem que renderam até mesmo palavras surpreendentes vindas de Messi.

Embora queira jogar o Mundial no Qatar, Messi ainda enxerga o torneio de 2022 como um alvo longe em seu horizonte e considera a Copa América como o seu grande objetivo pela seleção argentina. Mesmo durante os momentos tensos pelos quais passou com o , quando no final das contas optou por permanecer no clube catalão – como revelou de forma exclusiva para a Goal - o capitão guarda um espaço especial para a Argentina em sua agenda de prioridades. Na opinião do craque, a Copa América de 2021 é a sua grande chance para fazer história representando seu país.