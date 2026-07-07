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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Messi classifica a Copa do Mundo de 2026 como a pior desde 1966

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Messi
Argentina
Egito
EUA

A defesa de Shubair contra o chute de Messi agrava uma crise histórica na Copa do Mundo

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, continuou a brilhar de forma notável na Copa do Mundo que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá, estabelecendo, graças às suas defesas, um recorde especial para esta competição.

A seleção egípcia conseguiu abrir o placar contra a Argentina, atual campeã, na partida que está sendo disputada neste momento no Estádio de Atalanta, pelas oitavas de final.

O Egito abriu o placar aos 15 minutos, graças a Yasser Ibrahim, que subiu para cabecear com precisão um cruzamento perfeito de Marwan Attia, mandando a bola para o fundo da rede.

A Argentina quase empatou logo em seguida, aos 21 minutos, após receber um pênalti causado por uma falta de Haitham Hassan sobre Nicolás Tagliafico.

Messi cobrou o pênalti, chutando à esquerda de Shubair, mas o goleiro dos Faraós conseguiu defender, sendo este o segundo pênalti que ele defende neste Mundial.

De acordo com os dados da “Opta”, incluindo as cobranças de pênaltis na disputa de pênaltis, foram convertidos apenas 32 pênaltis de um total de 49 na Copa do Mundo de 2026, e a taxa de sucesso de 65,3% é a pior em uma Copa do Mundo desde 1966.

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