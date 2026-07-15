O confronto entre Argentina e Inglaterra, nesta noite de quarta-feira, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, teve um caráter histórico para os astros das duas seleções, Lionel Messi e Harry Kane.

O capitão da Argentina, aos 39 anos e 21 dias, tornou-se o jogador de linha mais velho a disputar uma partida nas semifinais da Copa do Mundo na história, de acordo com a rede de estatísticas “Squawka”, continuando a somar recordes à sua carreira excepcional.

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Por outro lado, o capitão da Inglaterra, Harry Kane, continuou a consolidar seu lugar entre as lendas dos “Três Leões”, ao disputar sua 121ª partida internacional, assumindo sozinho o segundo lugar na lista dos jogadores com mais partidas pela seleção inglesa, ultrapassando Wayne Rooney (120 partidas).

Atualmente, apenas o lendário goleiro Peter Shilton, detentor do recorde com 125 partidas, está à frente do astro do Bayern de Munique, segundo a rede de estatísticas “Opta”.

A Inglaterra havia derrotado a Noruega por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, enquanto a Argentina venceu a Suíça por 3 a 1.

Na outra partida desta fase, a Espanha venceu a vice-campeã da Copa do Mundo de 2022, a França, por 2 a 0, garantindo a primeira vaga na final.