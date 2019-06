Filho de Messi comemora gols do Real Madrid só para irritar irmão, conta o argentino

O camisa 10 do Barcelona confessou que o filho do meio tirou sarro quando foram eliminados nas semifinais da Champions para o Liverpool

O fanatismo de Lionel Messi pelo é tanto, que uma das paredes de seu quarto é adornada por uma fotografia gigante do Camp Nou. No entanto, o jogador chocou o público ao revelar que dentro de sua família há uma pessoa que comemora os gols do : ninguém menos que o seu segundo filho, Mateo.

“Quando assistem TV, ele comemora os gols do Madrid para deixar o irmão com raiva”, contou o argentino em entrevista ao TyC Sports .



(Messi e seus três filhos, Mateo é o do meio. Foto: David Ramos/Getty Images)

O pequeno Mateo ainda completará quatro anos em setembro, e gosta de provocar Thiago, seu irmão mais velho. Não contente, ele também zombou de Messi após a derrota para o na semifinal da .

“Nós estávamos jogando em casa e ele me disse ‘eu sou o Liverpool que ganhou de você!’. Com o também... ‘perderam para o Valencia né, eu sou do Valencia’”, acrescentou o craque.