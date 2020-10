Messi ainda está longe de Pelé, mas já tem um mil gols particular

Craque atingiu marca a milenar no duelo entre Argentina e Equador, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Durante a de 2014, uma música da torcida brasileira tomou conta dos estádios: "Mil gols, mil gols, mil gols... Só Pelé, só Pelé...". O cântico exaltava o Rei do Futebol e tinha um teor pejorativo contra Maradona. Porém, outro argentino chegou à marca milenar: Lionel Messi.

O atual camisa 10 e capitão da seleção argentina, no entanto, não balançou as redes mil vezes como Pelé. Messi chegou à mil participações em gols, somando seus tentos e assistências por e .

Os números de Leo na carreira impressionam. São 634 gols e 255 assistências com a camisa do Barcelona. Já com a seleção de seu país, são 71 tentos e 40 passes para gols de seus conterrâneos.

Ao todo, Messi atingiu 705 gols e 295 assistências, ou seja, mil participações diretas em gols ao longo de seus 16 anos de carreira.

#OJOALDATO - Con su tanto ante Ecuador, Messi llega a los MIL GOLES con participación directa (marcando o asistiendo) en su carrera profesional.



👉 Barcelona: 634 goles y 255 asistencias.

👉 Argentina: 71 goles y 40 asistencias.



TOTAL: 705 goles + 295 asistencias = 1000 pic.twitter.com/OBeKZDSaJG — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 9, 2020

Messi chegou a este número com o gol de pênalti que deu a vitória para a Argentina contra o Equador por 1 a 0, nesta quinta-feira, 8 de outubro. O duelo foi o primeiro válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O mundial é considerado por muitos como a "última dança" do craque.

Após quase deixar o Barcelona, o jogador participou de quatro jogos na atual temporada, incluindo a partida contra os equatorianos e as partidas com o clube catalão. São dois gols e duas assistências em 2020/21.

Para alcançar os mil gols de Pelé, Messi ainda teria que percorrer um longo caminho. O brasileiro balançou as redes adversárias 1.281 vezes. Ou seja, faltam "apenas" 576 gols para La Pulga alcançar o Rei.