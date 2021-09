Mesmo com CR7, Manchester United corre por fora na disputa dos principais títulos

Segundo pesquisas de casas especializadas, United tem apenas 9% de chance de conquistar a Champions League deste ano, por exemplo; confira os dados

A volta de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, confirmada na última semana, pegou o mundo do futebol de surpresa. Após mais de uma década, o atacante português retorna ao clube pelo qual se tornou melhor do mundo e conquistou a Champions League pela primeira vez. Embora sua chegada eleve o time inglês de patamar, ainda não é suficiente para colocar o United entre os maiores favoritos dos campeonatos que disputa – ao menos de acordo com as casas de apostas.

Na Premier League, por exemplo, o título do United paga, em média, 6.50 para cada 1 apostado. Traduzindo em chances matemáticas, seria algo em torno de 15% de probabilidade, pouca diferença em relação ao que o clube tinha antes de repatriar o jogador.

Nas melhores casas de apostas, o United ainda fica atrás do rival da cidade, Manchester City, que tem odds de 2.25 para 1, e do Chelsea, que aparece com 3.75 pra 1, além de estar empatado com o Liverpool, que também conta com 6.50 pra 1 (todas as odds são da casa Betway).

Apesar de a equipe ter sido vice-campeã da Premier League e da Europa League, ainda não há muita confiança em relação ao treinador Ole Gunnar Solskjaer, razão pela qual o United seja apenas o quarto favorito ao título da Premier League, mesmo contando com um elenco recheado de estrelas, como Bruno Fernandes, Paul Pogba, Raphael Varane, David De Gea, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Jadon Sancho e outros – grupo que ficou ainda mais forte com a chegada de Cristiano Ronaldo.

Até aqui, o Manchester United soma sete pontos na Premier League – duas vitórias e um empate – e ocupa a terceira posição, atrás de Tottenham e West Ham e à frente de todos os clubes que aparecem com mais probabilidade de título. No entanto, ainda é cedo para traçar qualquer prognóstico para a competição inglesa, já que foram disputadas apenas três rodadas.

Champions League

(Foto: Getty Images)

Já na Champions League, os Red Devils não estão sequer entre os cinco maiores favoritos nas casas especializadas em cotações. A odd média de um título do Manchester United na principal competição do continente está em 11 para 1, o que se traduz em uma chance de 9% de conquista – ficando atrás de PSG, Manchester City, Bayern de Munique, Chelsea e Liverpool nas cotações.

Apesar disso, o United é considerado amplamente favorito para liderar seu grupo, que também conta com Atalanta, Villarreal e Young Boys. As chances, ainda segundo o levantamento, são de 63% de liderança e 80% para classificação em primeiro ou segundo lugar.

Vale lembrar que o último título do United foi justamente sob a liderança de Cristiano Ronaldo, na temporada 2007/2008, derrotando o Chelsea nos pênaltis. Nos últimos anos, as participações não têm sido muito animadoras, já que o clube não fica entre os quatro primeiros desde 2011. Na temporada passada, o Manchester sequer avançou às oitavas, sendo eliminado em grupo com PSG e RB Leipzig.

A “baixa” confiança em CR7 por mais um título na Champions também se explica pelo fato de que o gajo fracassou no objetivo de dar o título à Juventus. Nas três temporadas em que esteve na equipe de Turim, o português jamais passou das quartas. Pior: o clube foi eliminado por Ajax, Lyon e Porto, equipes de investimento muito menor.

Artilharia

As cotações para CR7 terminar como artilheiro das competições também não está entre as mais favoráveis ao português – embora seja muito interessante para os apostadores. Na Premier League, por exemplo, Cristiano Ronaldo está atrás de Romelu Lukaku e Mohamed Salah na lista dos mais cotados – mesmo tendo números melhores do que ambos na última temporada. As odds para artilharia de CR7 na Premier League são de 7 para 1, empatado com Harry Kane, atual goleador.

Na Champions League, a cotação é ainda menos favorável ao português: 10 pra 1, o que o deixa apenas como quinto maior favorito. Ele fica atrás, inclusive, de seu grande rival, Lionel Messi, que tem 8 para 1. Segundo as casas de apostas, o favorito é Erling Haaland, do Borussia Dortmund, com 5 para 1, seguido por Robert Lewandowski, do Bayern, com 6 para 1. Lukaku está empatado com Messi, com 8 para 1.

Desconfianças à parte, Cristiano Ronaldo parece estar mais motivado do que nunca para calar as casas de apostas e empilhar mais recordes. “A minha primeira liga nacional, a minha primeira taça, a minha primeira convocação para a seleção portuguesa, a minha primeira Champions League, a minha primeira Chuteira de Ouro e a minha primeira Bola de Ouro, tudo nasceu desta ligação especial entre mim e os Red Devils. A história foi escrita no passado e será escrita mais uma vez! Vocês têm minha palavra! Estou bem aqui! Estou de volta ao meu lugar! Vamos fazer acontecer mais uma vez!” disse o jogador em sua chegada. A história também mostra que é sempre arriscado duvidar de Cristiano Ronaldo.