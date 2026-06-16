Merino: Estamos de luto após o choque com Cabo Verde

Mikel Merino, estrela do meio-campo da seleção espanhola, afirmou que a equipe está passando atualmente por algo semelhante a um “período de luto” para superar o choque causado pelo empate inesperado contra a seleção de Cabo Verde na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo.

A seleção de Cabo Verde, que faz sua estreia histórica na Copa do Mundo, causou uma grande surpresa ao empatar em 0 a 0 com os astros da Espanha na cidade de Atlanta; em uma partida em que o experiente goleiro “Fozinha” recebeu o prêmio de melhor jogador, enquanto o jovem astro Lamine Yamal entrou como reserva por não estar em plena forma física. O empate entre Uruguai e Arábia Saudita no outro confronto acirrou a disputa e manteve a incerteza no Grupo H.

A delegação espanhola retornou à sua sede e ao seu campo de treinamento na cidade de Chattanooga, no estado do Tennessee, para iniciar imediatamente os preparativos para o próximo confronto emocionante e decisivo contra a seleção saudita no domingo.

Merino declarou aos jornalistas durante uma coletiva de imprensa que durou meia hora nesta terça-feira, segundo o site “ESPN”: “Cada jogador tem sua maneira de lidar com esse luto temporário; alguns preferem rever a gravação da partida imediatamente, enquanto outros preferem se desligar completamente do clima. É um momento para engolir a amargura da decepção por não termos conquistado os três pontos, mas já começamos a pensar nos aspectos que precisamos melhorar”.

Quando perguntaram a Merino por que ele usou o termo “luto” e se isso refletia um sofrimento real no vestiário ao aceitar o resultado, o jogador do Arsenal inglês respondeu: “Talvez as palavras não tenham sido suficientes para me expressar com precisão; foi apenas uma metáfora e uma comparação figurativa; é claro que ninguém morreu, e não se trata de luto no sentido literal. Mas as derrotas ou os fracassos às vezes parecem isso mesmo; quando você tem uma mentalidade competitiva rigorosa e aspira a dar o seu melhor, mas não consegue alcançar isso, volta para casa e nem sequer quer falar com sua família... Por isso comparei a situação ao luto”.

Merino citou o exemplo da seleção argentina na Copa do Mundo de 2022, que começou sua trajetória com uma derrota chocante para a Arábia Saudita antes de seguir em frente e conquistar o ouro no Catar, e disse: “Muitas histórias grandiosas no futebol começaram com partidas ruins, exatamente como o último campeão mundial, que começou com uma derrota para a Arábia Saudita em 2022 e acabou se sagrando campeão da Copa do Mundo... Ainda estamos no início, e nossa equipe tem muito espaço para evoluir e melhorar.”

O astro espanhol não deixou de lembrar a geração de ouro de seu país, campeã da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, explicando: “Aquela geração de ouro perdeu sua partida de estreia contra a Suíça, passou por momentos difíceis e recebeu críticas severas, mas conseguiu virar o jogo; eles são o modelo ideal que devemos seguir e uma verdadeira fonte de inspiração para nós”.

O “Matador” espanhol tem cinco dias inteiros para se preparar para o confronto contra a seleção saudita, uma oportunidade valiosa para que jogadores lesionados e exaustos, como Yamal e Nico Williams, recuperem sua plena forma física.

Merino concluiu suas declarações falando sobre o clima geral e os jogadores jovens, dizendo: “Quando você fica sem o sabor da vitória, a primeira coisa que você deseja é disputar outra partida imediatamente para se livrar desse gosto amargo; agora temos tempo de sobra para refletir, o que sem dúvida representa um desafio mental. Quanto a Alamin Yamal, ele parece estar em excelente forma; estive com ele há pouco e ele brincava com todos, como de costume, sem perder sua energia vital; os jovens nos dão essa chama e esse entusiasmo, enquanto nós lhes damos a calma que a situação exige às vezes... Esse equilíbrio é o que mais me agrada neste elenco.”