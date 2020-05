Mercado BTTS no mundo das apostas: veja as dicas do Guffo para saber onde investir

Gustavo Fogaça explica o que é o mercado BTTS, como analisá-lo e dá dicas de por que investir

Muita gente que está começando agora no mundo das apostas me pergunta: "qual é o melhor mercado para investir?". E eu sempre respondo: "todos". E é verdade, pois onde você encontrar valor, valerá a pena investir. Mas existe um mercado em particular bem interessante para iniciantes. Quer saber qual?

Na média dos grandes campeonatos internacionais (inclusive o Brasileirão), 53,1% dos jogos terminam com os dois times marcando gols. Ou seja, o chamado BTTS (Both Teams To Score), no longo prazo, pode ser uma estratégia BEM possível de rendimento.

Vamos aos números: pegando apenas as cinco grandes ligas europeias nas últimas cinco temporadas, temos que 52,4% dos jogos terminaram com as duas equipes marcando gols. Claro, cada campeonato teve sua média diferente (ver quadro abaixo), com variações em relação à média total.

Mas se você lembrar das nossas dicas sobre "Como Iniciar nas Apostas" e "Como montar sua Estratégia", você verá que um mercado tão regular (ou tão próximo da regularidade) tende a entregar um investimento mais seguro no longo prazo.

Fatores determinantes

Você que nos acompanha aqui na Goal sabe que entregamos sempre as melhores dicas e análises dos times para ajudar na sua tomada de decisão. E entre essas dicas sempre falamos para vocês observarem o desempenho dos times como mandantes e visitantes.

Além disso, há outros fatores determinantes e que mantêm uma correlação direta com o mercado BTTS. E, entre os cinco fatores mais determinantes, o total de gols marcados nas partidas do time é de longe o que merece mais atenção. Entre os menos importantes, está a quantidade de jogos em "clean sheet" (sem levar gols), por incrível que pareça.

Pegue esses fatores e suas correlações, monte suas tabelas de análise dos times e campeonatos que lhe interessam, gerencie sua banca para investir no longo prazo e abrace o mercado BTTS. E, no fim da temporada, volte aqui para nos agradecer por seus rendimentos.