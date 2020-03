5 dicas valiosas para começar a apostar

Pitaco do Guffo: comentarista e analista do DAZN explica quais os melhores caminhos para quem quer começar no mundo das apostas

Já que estão todos em casa fazendo sua parte na prevenção desta epidemia, é um bom momento para quem quer estudar e aprender coisas novas. Por isso, a partir de hoje, neste espaço, vou publicar uma série de matérias com conhecimentos básicos sobre o mundo das apostas.

O objetivo é ajudar você, iniciante ou que ainda está engatinhando no mercado, a ter um alcance maior dos seus conhecimentos. E para você, Punter ou Trader, também haverá conteúdos especiais e mais avançados.

Como tudo na vida, é necessário ter controle do que se ganha e do que se gasta. A "banca" é a sua grana, ou seja, todo o dinheiro que você vai utilizar para investir. Há muitas formas de fazer gestão da sua banca, e claro, vai depender do seu perfil como investidor e também do grau de estudo e conhecimento que você tem sobre o mercado e os clubes.

O principal é saber que você tem que tomar essa decisão e definir quanto você está disposto a investir em apostas. Depois, é saber que pode acontecer de duplicar esse valor ou simplesmente perder tudo. E "quebrar a banca" é o principal fator que leva muitos apostadores a abandonarem o barco antes da hora. Banca não é um "banco" onde você pode sacar o dinheiro a cada dois dias. Saiba que esse valor é o seu investimento, e precisa ser cuidado.

Controle emocional

Todos nós amamos futebol e sabemos da sua imprevisibilidade. Na hora em que você vai se tornar investidor, precisa deixar de lado o seu torcedor interior. A paixão não pode dominar suas decisões e muito menos dominar suas reações na hora em que as coisas dão errado.

Você vai perder dinheiro. Você vai até quebrar a sua banca, provavelmente mais de uma vez, te levando para um loop negativo. Para que isso não aconteça, saiba que você precisa ser o mais racional possível na hora de investir e de acompanhar os jogos. Estude e confie nas suas estratégias. E, principalmente, domine o seu torcedor apaixonado. Ele só atrapalha.

Estude os times e os jogadores

Assim que os campeonatos voltarem, seguiremos entregando as melhores dicas sobre os times e suas estatísticas. Mas, claro, não cobrimos todos os mercados, esportes e possibilidades de investimento.

Já que você é um apaixonado por futebol, vá mais a fundo, assista a muitos jogos, estude tática, scouts, estatísticas. Faça comparações, entenda como muda o jogo como visitante e como mandante, como cada jogador influencia uma partida, as ideias dos treinadores. Enfim, tente se tornar um analista para conhecer os personagens que irão fazer render os seus investimentos.

Monte suas estratégias

Ali na frente farei um post específico sobre estratégias. Elas são fundamentais para que você possa fazer uma boa gestão de banca e manter seu controle emocional a seu favor. Basicamente, é pensar no longo prazo e visualizar o caminho de clubes e mercados que podem ser interessantes pra você.

Sabe no xadrez, quando você sacrifica uma peça importante em prol de fazer uma jogada de ataque mortal contra o adversário? Isso é ser estratégico. E nas apostas não é diferente: você precisa saber que vai perder antes de ganhar, e que não existe plano perfeito. A questão é saber organizar e planejar seus jogos, mercados e investimentos dentro da sua realidade. Isso é estratégia.

Entenda a linguagem

Sempre que a gente entra em um mundo novo de conhecimento, nos encontramos com um universo de palavras, expressões e símbolos que são novidades pra gente. Uma nova linguagem. Estudar e entender o significado dessa linguagem é um passo fundamental para fazer sua gestão de banca, manter o controle emocional, estudar os times e montar boas estratégias.

Vamos trazer posts aqui mais específicos sobre significados dessa linguagem, mas vá atrás, pesquise, estude e se familiarize com todos os conceitos e palavras. A maioria delas está em inglês, então, se você tem uma certa dificuldade com o idioma, sugiro também usar um tradutor para dar aquela mãozinha na hora de compreender.

Com esses cinco pontos você já pode começar a fazer seus investimentos e, daqui a pouco, à medida em que for dominando suas ações e se aprofundando no assunto, se transformar em um Punter ou Trader profissional e conseguir uma renda importante ou, até mesmo, como muitos amigos já o fazem, viver apenas disso.

Fiquem ligados aqui na Goal que seguiremos entregando material sobre apostas. E lembrem-se: fiquem em casa, mantenham distância social e lavem as mãos. Vai dar tudo certo.