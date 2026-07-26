Abderrazak Hamdallah encara um novo desafio com a camisola do Al-Taawoun, depois de ter optado por abraçar uma experiência através da qual procura devolver a equipa aos pódios de títulos, sem abrir mão do seu sonho de continuar a escrever história na Liga Saudita Profissional.

O astro marroquino soma 156 golos no seu registo e precisa apenas de cinco golos para igualar o recorde estabelecido pelo sírio Omar Al-Somah, o maior artilheiro histórico da competição.

Apesar da importância deste feito individual, o avançado marroquino frisou que a sua prioridade continua a ser conduzir o Al-Taawoun à disputa dos troféus, garantindo que a equipa possui os atributos que a habilitam a ir longe durante a temporada 2026-2027.

Hamdallah afirmou que o Al-Taawoun é capaz de enfrentar os grandes clubes, acrescentando: "Temos uma grande equipa que consegue competir pelos títulos, especialmente o título continental, que será um objetivo de muitas equipas, mas vamos lutar por ele. E por que não conquistá-lo e representar o Reino da melhor forma?".

O Al-Taawoun almeja regressar aos pódios de títulos, dos quais está ausente desde que conquistou a Taça do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas em 2019, depois de ter estado perto do título da Liga dos Campeões da Ásia 2 há duas temporadas, mas despediu-se da competição nas meias-finais nos últimos instantes.

Hamdallah vive um novo capítulo com o Al-Taawoun, recuperando as memórias dos seus êxitos anteriores ao lado dos seus compatriotas marroquinos, depois de ter formado uma dupla notável com Nordin Amrabat no Al-Nassr, e depois com Karim El Ahmadi no Al-Ittihad, antes de iniciar uma nova experiência ao lado de Achraf El Mahdioui.

O Al-Taawoun possui um registo estável na Liga Saudita Profissional, pois disputará na próxima temporada a sua décima sétima participação, igualando assim o número de participações do seu rival Al-Raed, mas superando-o por uma diferença de 119 pontos no total acumulado das duas equipas na história da competição.

A equipa terminou também a temporada passada no sexto lugar, garantindo o seu lugar na Liga dos Campeões da Ásia 2.

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Hamdallah manifestou a sua grande satisfação após juntar-se ao Al-Taawoun, garantindo que ambos se ajustam um ao outro nesta fase da sua carreira, e apontando que o estágio de preparação decorre de acordo com o plano traçado.

Ao site da Liga Saudita Profissional, disse: "Percorremos um longo caminho nos preparativos, e o estágio dá aos jogadores a oportunidade de atingir a prontidão física e mental antes do início da temporada, e acredito que estaremos totalmente prontos para o primeiro jogo".

O Al-Taawoun deverá iniciar o seu percurso na Liga Roshn Saudita a 15 de agosto, frente ao Al-Khaleej, enquanto encerra o seu estágio de preparação na cidade neerlandesa de Meerlo a 30 de julho, após disputar dois jogos amigáveis frente ao Helmond Sport, dos Países Baixos, e ao Eupen, da Bélgica.

Hamdallah dirigiu uma mensagem aos adeptos do Al-Taawoun e à região de Al-Qassim, apelando a que apoiem a equipa ao longo de toda a temporada, e disse: "Espero que todos nos divirtamos este ano, e que cada jogo do Al-Taawoun em casa seja um evento futebolístico especial. Prometo aos adeptos que daremos tudo o que temos para os fazer felizes e apresentar um futebol agradável".

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