Menos de 24 horas depois... Mais um duro golpe para o Barcelona

Deco, diretor esportivo do Barcelona, sofreu um segundo revés em menos de 24 horas, depois que o Chelsea, de Londres, anunciou que o atacante brasileiro João Pedro não será transferido, recusando-se a considerar qualquer oferta durante a atual janela de transferências de verão.

Fontes de Stamford Bridge, segundo o jornal catalão “Sport”, confirmaram que o clube inglês deposita grandes esperanças no brasileiro, considerando-o uma peça fundamental no novo projeto sob o comando do técnico Xabi Alonso, o que significa o fechamento definitivo da porta para as ambições do Barça.

Esse revés ocorre poucas horas após o anúncio feito por Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético de Madrid, na última sexta-feira, de que o atacante argentino Julián Álvarez não está disponível para transferência, em uma recusa explícita às tentativas do Barcelona de contratá-lo.

João Pedro se juntou ao Chelsea em julho de 2025, depois que o clube inglês pagou 50 milhões de euros ao Brighton para contratá-lo; desde então, seu notável desenvolvimento reforçou a confiança da diretoria londrina de que ele é um atacante capaz de fazer a diferença por muitos anos.

Xabi Alonso confia plenamente no brasileiro, considerando-o um atacante completo graças à sua versatilidade, ao seu movimento constante e à sua capacidade de se adaptar a diferentes posições no ataque — características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo que Alonso deseja implementar em Stamford Bridge.

A decisão do Chelsea representa um novo obstáculo para a diretoria esportiva do Barcelona, que agora vê suas opções para reforçar o ataque diminuindo de forma preocupante, especialmente após a exclusão de dois nomes de destaque que estavam no topo da lista de alvos para o verão.

Deco terá de continuar a procurar no mercado por alternativas que possam se tornar contratações bem-sucedidas neste verão, num momento em que restam apenas alguns nomes que possam se encaixar nos planos do técnico Hansi Flick.

A situação se complica ainda mais no Camp Nou após a decisão do Barcelona de não renovar o contrato do polonês Robert Lewandowski, além da possibilidade de partida do espanhol Ferran Torres para o Paris Saint-Germain, no último ano do contrato do atacante do Valencia.

Esses desdobramentos colocam Deco diante de um verdadeiro desafio para encontrar soluções urgentes para a crise no ataque, antes do fechamento da janela de transferências de verão, em um momento em que as opções disponíveis para o clube catalão estão se esgotando.