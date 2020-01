Menino(s) e Lucas Lima: as marcas iniciais de Luxemburgo no Palmeiras de 2020

Em início trabalho, treinador aposta nas jovens promessas, muda o posicionamento de Felipe Melo e promove a titularidade de Lucas Lima

Vanderlei Luxemburgo chegou ao promovendo o recuo de Felipe Melo para a zaga, mas esse movimento ele já anunciava ser natural desde a época em que estava sem emprego à espera de uma chance de voltar a treinar um grande time. Por isso, chama a atenção no começo de trabalho dele a escalação de um jovem da base para ocupar o espaço deixado pelo camisa 30 e a aposta em Lucas Lima.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Gabriel Menino foi quem começou as duas partidas iniciais do . Escalado ao lado de Ramires, mostrou bom desempenho e justificou a aposta de Luxa, que tem como segunda opção para a vaga outro garoto: Patrick de Paula. Também oriundo das categorias de base, ele entrou no segundo tempo em Araraquara e parece em alta com o treinador.



Apesar de se ressaltar que Bruno Henrique, provável titular, esteja lesionado, também é importante lembrar que, na , Luxemburgo escalou De Paula ao lado do meio-campista. Ou seja, uma leitura que coloque Ramires como substituto de Bruno não é totalmente incorreta, abrindo espaço para o desenvolvimento dos jovens.



No Palmeiras, aliás, essa lapidação de joias é um clamor recente, principalmente pelo ótimo desempenho dos garotos em competições de base. Campeão da Copa do sub-20, o clube ainda teve em Gabriel Veron o melhor jogador do Mundial sub-17 , com a seleção brasileira. Era hora da garotada ter sua chance e Luxa está disposto a dar esse espaço.



Abrindo a sua quarta passagem pelo clube, Luxemburgo também fez outra aposta para este início de trabalho: Lucas Lima. O meia foi destaque na estreia contra o , marcando um belo gol, e também apareceu bem no clássico do domingo, contra o , em Araraquara.



(Foto: Divulgação/Palmeiras)

Participativo, deu um belo passe para Dudu, que perdeu gol cara a cara com Volpi, e foi o maestro de uma grande pressão no final do clássico. Convocado seguidas vezes para a seleção brasileira quando defendia o , o armador tenta mostrar que ainda tem muito a dar nos três anos de contrato que restam com o Palmeiras. E Luxemburgo parece disposto a lhe dar essa chance.