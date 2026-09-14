O famoso empresário de jogadores Jorge Mendes revelou qual jogador ele espera que conquiste o prêmio da Bola de Ouro da "France Football" durante o ano atual.

Mendes disse, em declarações destacadas pela conta oficial de Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, na rede "X": "A Bola de Ouro é claramente para Lamine Yamal".

E acrescentou o empresário de jogadores: "Yamal é o melhor, e a diferença entre ele e os outros candidatos é muito clara. Todos vocês sabem disso".





Vale lembrar que o prêmio da Bola de Ouro também inclui outros nomes candidatos, como Kylian Mbappé (Real Madrid), Fabián Ruiz e Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

Jorge Mendes, empresário de vários jogadores do Barcelona, teve uma reunião com Joan Laporta, presidente do clube catalão, nesta segunda-feira, para discutir alguns assuntos relacionados à equipe.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", citando fontes próximas ao Barcelona, a reunião não tinha como objetivo tratar de quaisquer assuntos relativos às próximas janelas de transferências, isso poucos dias após o fechamento da janela de transferências de verão.



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