Alisson se torna "lenda do Liverpool" após sina dura com goleiros em Anfield

Melhor goleiro da atualidade, Alisson era a peça que faltava para os Reds atingirem outro patamar

Após quase dois anos em Anfield, Alisson já se tornou uma lenda do . Titular e fundamental nas conquistas recentes do clube, o goleiro é um dos principais jogadores do elenco e o melhor do mundo na atualidade.

Ao site oficial do Liverpool, Alisson elogiou o trabalho de Jürgen Klopp e a influência do alemão neste novo status. "Não há palavras suficientes para eu descrevê-lo. Em português, talvez, eu consiga fazer isso melhor! Mas ele siginifica tudo para este clube e este elenco."

"Eu sempre respeitarei ele, tenho um grande respeito por ele. E sempre serei grato por ele me trazer para cá e me dar a oportunidade de me tornar uma lenda aqui", completou.

Em julho de 2018, o Liverpool anunciou Alisson. Vindo da , a contratação milionária causou estranheza em alguns críticos: foram 62,5 milhões de euros (R$ 278 milhões na época) pelo goleiro, tornando o brasileiro o jogador mais caro de sua posição na história do futebol (posto que hoje pertence a Kepa Arrizabalaga, do ).

A expectativa em torno do novo goleiro era alta: ele vinha de boa temporada pela Roma e foi o titular da seleção brasileira na da , mas não só por isso. O Liverpool vinha de uma longa sequência de goleiros que não convenciam.

Desde antes da saída de Pepe Reina, na temporada 2013-14, nenhum goleiro convenceu na posição. Dois brasileiros passaram pelos Reds, que buscavam renovar a posição, mas nenhum deles foi bem, muito pelo contrário: Diego Cavalieri fez apenas 10 jogos e Doni, somente quatro.

Daqueles que foram titular do time, Simon Mignolet fez mais de 200 partidas pelo Liverpool entre 2013 e 2019, mas sempre foi um goleiro inconstante, capaz de operar milagres e falhar feio em um mesmo jogo.

Loris Karius chegou para dividir a titularidade com Mignolet. E ele ganhou a posição em diversas partidas, principalmente na temporada 2017-18. Porém, aquele campanha se encerraria com duas falhas feias do alemão na final da Liga dos Campeões contra o .

Então, Alisson foi contratado e prontamente tomou para si a posição, elevando o patamar do Liverpool. Até o momento, foram somente 51 gols sofridos em 81 partidas defendendo os Reds. Em mais da metade destes jogos, o brasileiro passou sem ser vazado: 43 partidas sem sofrer gol.

Campeão inglês, europeu e mundial com o Liverpool, Alisson justificou todo o investimento. E diante de tanto sucesso, a impressão que se tem é que ele foi uma barganha para o time de Anfield.