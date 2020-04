Melhores goleiros do FIFA 20: Alisson, Oblak e o top 20 da posição

Confira os melhores arqueiros do game, além dos principais brasileiros da posição

O de 2017-18, com um elenco fantástico, chegou até a final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2004-05. No entanto, a equipe inglesa caiu para o após atuação fraca do goleiro Karius. No ano seguinte, com Alisson, um dos melhores do planeta, os Reds saíram campeões. Neste ano, foram eliminados pelo Atlético de Madrid após atuação magistral de Oblak, arqueiro dos espanhóis.

Isso só mostra a importância de ter um grande goleiro no futebol de hoje: ter um bom jogador na posição não garante uma vitória, mas te traz pontos importantes que podem ser a diferença entre um título e um vice-campeonato, por exemplo.

No FIFA, é a mesma coisa. A diferença entre um goleiro top e um apenas bom é sutil, mas é importante no mais alto nível do game.

Assim, preparamos uma lista trazendo os principais arqueiro do jogo e os melhores brasileiros:

FIFA 20: os melhores goleiros

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Jan Oblak Eslovênia GK 91 2 Alisson Liverpool GK 90 3 Marc-André ter Stegen GK 90 4 Manuel Neuer de Munique Alemanha GK 89 5 Ederson Brasil GK 88 6 David de Gea GK 88 7 Thibaut Courtois Real Madrid GK 88 8 Samir Handanovic Eslovênia GK 88 9 Keylor Navas GK 87 10 Wojciech Szczesny GK 87 11 Hugo Lloris GK 87 12 Yann Sommer Borussia Monchengladbach GK 86 13 Gianluigi Donnarumma GK 85 14 Andre Onana GK 85 15 Bernd Leno Alemanha GK 85 16 Roman Burki Suíça GK 85 17 Péter Gulácsi Hungria GK 85 18 Anthony Lopes GK 84 19 Neto Barcelona Brasil GK 84 20 Salvatore Sirigu Itália GK 84

Oblak, Alisson e ter Stegen, considerados como melhores goleiros do mundo, brigam pela posição de maior "paredão" do FIFA 20. Ou seja: nenhuma surpresa na posição.

Outros atletas consolidados no topo como Ederson, Courtois (vivendo sua melhor temporada no Real Madrid) e Keylor Navas aparecem bem posicionados, enquanto que Neuer, rival de ter Stegen pelo posto de titular da Alemanha, está apenas a uma posição atrás do compatriota.

O Barcelona é o único com dois jogadores na lista, enquanto que o Brasil e a Alemanha são as seleções com três atletas entre o top 20.

FIFA 20: os melhores goleiros brasileiros do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Alisson Liverpool Brasil GK 90 2 Ederson Manchester City Brasil GK 88 3 Neto Barcelona Brasil GK 84 4 Raphaelito Anjos Brasil GK 82 5 Héniton Pires Brasil GK 80

Dos cinco nomes, três são óbvios: Alisson, Ederson e Neto fazem parte do top 20, e mesmo que o jogador do Barcelona jogue muito pelos catalães, por muito tempo foi destaque do e da .

Atrás do trio, dois jogadores "fake" também aparecem: Raphaelito Anjos, do Grêmio, e Héniton Pires, do Flamengo, são, no game, os grandes destaques da posição no Brasileirão e compõe o top cinco.