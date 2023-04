Melgar x Olímpia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (6), pela primeira rodada da Libertadores; veja como acompanhar na internet

Melgar e Olímpia se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Virgen de Chapi, pela primeira rodada do Grupo H. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Atual vice-campeão peruano, o Melgar chega para a estreia da Libertadores tentando se recuperar de um início de ano ruim. A equipe ainda não venceu em 2023, com três derrotas e três empates, e ocupa a 17ª colocação no Campeonato Peruano. A última vitória do Melgar foi no dia 9 de novembro de 2022, contra o Allianza Lima.

Do outro lado, o Olímpia vem de um início de ano superior ao do rival desta quinta, com quatro vitórias, quatro empates, e duas derrotas. A equipe vem de derrota contra o Guarani, no Campeonato Paraguaio, e ocupa a quinta colocação no campeonato nacional.

Prováveis escalações

Melgar: Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna, Horacio Orzán, Tomás Martínez, Alexis Arias, Bernardo Cuesta, Cristian Bordacahar, Luis Iberico

Olímpia: Gastón Olveira, Víctor Salazar, Luis Zárate , Mateo Gamarra , Facundo Zabala, Marcos Gómez, Hugo Fernández, Iván Torres, Alejandro Silva, Fernando Cardozo, Guillermo Paiva

Desfalques

Melgar

Sem desfalques confirmados.

Olímpia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?