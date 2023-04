Meio-campistas são oferecidos, mas Corinthians não deve contratar nesta janela

Timão tinha como principal objetivo na janela um novo meia, mas não conseguiu fechar com um novo armador

O Corinthians começou 2023 em busca da contratação de um novo meio-campista para o seu elenco. O tempo se passou e a tendência é do clube do Parque São Jorge não trazer um reforço para a posição antes da janela do meio do ano.

Com a janela de transferências fechando no próximo dia 20 de abril, a diretoria do Corinthians não conversa com nenhum atleta para reforçar o elenco, apesar de diversos nomes terem sido oferecidos. Mesmo a lesão de Renato Augusto, que pode ficar fora por até dois meses, não deve mudar a situação.

Matías Rojas, do Racing, da Argentina, e Luan Dias, que foi finalista do Campeonato Paulista com o Água Santa, foram dois dos nomes oferecidos ao Timão nos últimos dias. O primeiro também foi ligado a São Paulo e Palmeiras, enquanto o segundo virou jogador do Santos.



Vale lembrar que o Timão teve dois principais alvos: Philippe Coutinho, do Aston Villa, e Matheus Pereira, do Al Hilal, mas ambas as negociações não tiveram um desfecho positivo. A diretoria do Corinthians busca um meia de nível semelhante ao de Renato Augusto.

Fernando Lázaro ganhou apenas três reforços para a temporada: o lateral-esquerdo Matheus Bidu, o meia-atacante Chrystian Barletta e o atacante Ángel Romero.