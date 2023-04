Santos tem opção de compra de R$ 4 milhões em contrato de Luan Dias, do Água Santa

Valor está estabelecido no contrato de empréstimo e é referente a 50% dos direitos econômicos do meia-atacante de 25 anos

O Santos tem uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos de Luan Dias por R$ 4 milhões no contrato de empréstimo, como soube a GOAL. O clube do litoral paulista já desembolsará R$ 500 mil pelo acordo de cessão com o Água Santa, vice-campeão do Paulistão.

O vínculo do atleta de 25 anos na Vila Belmiro será assinado na tarde desta terça-feira (11), em uma reunião que acontecerá após o horário do almoço. O atleta deve se apresentar nos próximos dias para iniciar as atividades com o elenco comandado por Odair Hellmann.

Luan Dias foi um dos destaques do Água Santa na disputa do Campeonato Paulista 2023. Ele fez 14 partidas pela equipe no torneio, somando 1.205 minutos em campo. No período, fez um gol e deu uma assistência.

Além da proposta do Santos, o meia-atacante recebeu uma proposta do futebol chinês, mas se animou com a possibilidade de transferência para o futebol asiático. Ele também recebeu consultas de Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Goiás e Sport. Os clubes brasileiros não tentaram avançar nas tratativas pelo atleta.

O Netuno, a princípio, queria cerca de R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos de Luan Dias em uma negociação em definitivo — o clube de Diadema detém a totalidade dos direitos econômicos do atleta. Com o empréstimo e a iminente valorização do jogador, o Água Santa optou por sugerir um valor maior. O meia-atacante tem contrato com a equipe paulista até dezembro de 2024.