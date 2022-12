Corinthians faz sondagem por Philippe Coutinho e sonha com jogador para 2023

Coutinho pensa em retornar ao futebol brasileiro e acredita que pode voltar à Seleção se jogar no país.

O Corinthians quer se reforçar para a temporada de 2023. Depois de anunciar Ángel Romero e negociar com Matheus Bidu, a bola da vez no Timão é Philippe Coutinho, como soube a GOAL.

O meio-campista do Aston Villa recebeu uma sondagem do Corinthians nos últimos dias. A informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pela GOAL.

Fora da lista de Tite para a Copa do Mundo do Qatar, Coutinho pensa em retornar ao futebol brasileiro e acredita que pode voltar à Seleção se jogar no país. Até por isso, a negociação, que é vista como difícil, pode mesmo acontecer. O jogador é o grande nome do Corinthians visando 2023.

Vale lembrar que Coutinho é agenciado por um velho conhecido do Corinthians: Kia Joorabchian. O empresário iraniano também ajudou a colocar Vítor Pereira e Willian no Timão, e poderia ter outro agenciado no clube.

Coutinho está no Aston Villa após passagem apagada pelo Barcelona. Após uma temporada emprestado, foi comprado pelo time de Birmingham por 20 milhões de euros, no primeiro semestre deste ano.

A aquisição do meia foi um pedido de Steven Gerrard, ex-treinador do Villa. O profissional foi demitido e Unai Emery agora é o novo técnico da equipe. Nesta temporada, Coutinho disputou 13 jogos pelo Aston Villa, mas não fez gol ou deu assistências.