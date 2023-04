Matías Rojas é oferecido a Corinthians, Palmeiras e São Paulo

Meio-campista de 27 anos fica livre no mercado da bola a partir de julho de 2023 e não pretende renovar com o Racing, da Argentina

O argentino Matías Rojas foi oferecido a Corinthians, Palmeiras e São Paulo na última semana, como soube a GOAL. Um intermediário brasileiro foi autorizado pelo estafe do atleta a negociá-lo com clubes do país e fez contatos com o trio paulistano no decorrer da última semana.

O empresário que tenta acertar a mudança do atleta para o Brasil ainda não obteve respostas dos dirigentes. Todos prometeram uma avaliação mais minuciosa sobre o paraguaio de 27 anos, que ficará livre do contrato com o Racing, da Argentina, a partir de 1º de julho.

A questão financeira, a princípio, não é um impeditivo para as partes. O jogador quer um contrato de US$ 5,5 milhões (R$ 27 milhões na cotação atual) para jogar no país. Ele também pleiteia três anos de contrato em uma eventual mudança para o futebol brasileiro.

Rojas quer US$ 1,5 milhão (R$ 7,36 milhões) livre de impostos por ano. Só de salário, o interessado teria que desembolsar US$ 4,5 milhões (R$ 22,09 milhões) líquidos em 36 meses. O jogador ainda faz a exigência de US$ 1 milhão (R$ 4,91 milhões) em luvas — o valor pode ser diluído no período de contrato. Esta é uma forma de adquirir os direitos econômicos, que serão do próprio atleta ao fim do contrato com o Racing, em 30 de junho deste ano.

Botafogo e Vasco já fizeram consultas sobre a situação de Matías Rojas, mas travaram na questão financeira. Ambos consideram que o pacote pedido pelo paraguaio é muito elevado para o futebol nacional. A dupla carioca busca valores inferiores para tentar a contratação do meia-atacante.

Matías Rojas fez 12 partidas na atual temporada — entre Racing e seleção paraguaia —, somando 772 minutos em campo. No período, ele fez sete gols e se responsabilizou por uma assistência.