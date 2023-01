Al Hilal frustra planos do Corinthians e empresta Matheus Pereira para ao Al Wahda

Meia-atacante assina por seis meses em negócio de US$ 1,5 milhão. Ele estava fora dos planos da comissão técnca do Al Hilal

O Corinthians tentou a contratação do meia Matheus Pereira, do Al Hilal, mas viu o clube saudita repassar o jogador ao Al Wahda, dos Emirados Arábes Unidos, por empréstimo de seis meses.

Segundo soube a GOAL, Matheus Pereira gostou do projeto do Corinthians, mas as condições do clube paulista não agradaram aos sauditas, que investiram 20 milhões de euros (R$ 113,18 milhões na cotação atual) na contratação do meio-campista.

Sem espaço com o técnico Ramon Diaz, o Al Hilal, que ainda sofre com o transferban [impedimento de registrar novos atletas] e não pode fazer contratações, decidiu emprestar o jogador por um período de seis meses. A oferta do Corinthians, vale ressaltar, era por um ano.

Além do curto período, o clube dos Emirados Árabes vai pagar US$ 1,5 milhão (R$ 7,81 milhões) ao Al Hilal para ter Matheus Pereira até julho de 2023, algo que foi completamente descartado no Parque São Jorge.

O Corinthians não era o único brasileiro interessado na contratação de Matheus Pereira. O Cruzeiro foi o primeiro fazer contato pela contratação do atleta. Na sequência, Botafogo e Timão também demonstraram interesse no acordo. O clube que mais se aproximou do acordo foi o da capital paulista.