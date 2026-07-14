Medidas de segurança sem precedentes antes do confronto entre Inglaterra e Argentina

Numa noite aguardada pelos fãs de futebol em todo o mundo, a atenção não se limitará ao que acontecerá dentro do campo, mas se estenderá também para fora dele, já que a rivalidade histórica entre a Inglaterra e a Argentina levou as autoridades da cidade de Atlanta a elevar o nível de alerta de segurança antes do tão aguardado confronto nas semifinais da Copa do Mundo, em meio a intensos preparativos para garantir que o evento mundial transcorra em um ambiente seguro.

As autoridades americanas anunciaram a aplicação de medidas de segurança reforçadas durante a partida das semifinais da Copa do Mundo, que reunirá Inglaterra e Argentina na noite de quarta-feira, conforme informou a emissora britânica “BBC”.

Um dos confrontos mais emocionantes da história do futebol internacional se repete no estádio de Atlanta, onde a Inglaterra aspira a derrotar a atual campeã e chegar à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde seu título histórico em 1966. A polícia de Atlanta está bem ciente da natureza especial desse confronto, tendo em vista o contexto histórico e político que une as duas seleções.

Em 1982, eclodiu a Guerra das Malvinas entre a Grã-Bretanha e a Argentina, que durou 74 dias e resultou na morte de 649 soldados argentinos e 255 militares britânicos, além de três civis. As ilhas, conhecidas pela Grã-Bretanha como “Ilhas Malvinas” e pela Argentina como “Las Malvinas”, continuam sendo objeto de disputa de soberania entre os dois países.

A Polícia de Atlanta declarou, em comunicado oficial: “Enquanto a cidade se prepara para sediar a semifinal da Copa do Mundo de Futebol e receber um número crescente de moradores e visitantes, a Administração da Polícia de Atlanta reforçou as medidas de segurança e ordem pública em toda a cidade.”

O comunicado acrescentou: “Já foram mobilizados policiais e recursos de segurança adicionais, e sua distribuição continuará de forma estratégica dentro dos locais dos eventos e em suas imediações, bem como em áreas de lazer e locais com grande concentração de público, com o objetivo de proporcionar uma experiência segura e agradável para todos.”

E continuou: “Essas medidas proativas foram concebidas para proteger o público, coibir atividades criminosas e garantir que moradores e visitantes possam desfrutar desse evento histórico em um ambiente seguro.”

Os jogadores da seleção argentina geraram polêmica após a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Egito nas oitavas de final, ao aparecerem entoando um canto que incluía referências às Ilhas Malvinas, além das lendas do futebol argentino Diego Maradona e Lionel Messi.

A história dos confrontos entre as duas seleções conta com muitos momentos inesquecíveis, sendo o mais notável o jogo das quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando Diego Maradona levou sua seleção à vitória sobre a Inglaterra, após marcar seus dois gols famosos, entre eles o gol da “Mão de Deus”, que permanece como um dos mais polêmicos da história do futebol.

Por outro lado, o capitão da Argentina, Lionel Messi, se prepara para disputar o primeiro confronto de sua carreira contra a seleção dos “Três Leões” em uma Copa do Mundo. Com a aproximação do primeiro confronto entre as duas seleções na Copa do Mundo em 24 anos, a “Associação dos Veteranos da Guerra de 2 de Abril” da Argentina convocou a torcida a separar a paixão esportiva das divergências políticas.

A Associação declarou em comunicado: “A soberania é defendida nos fóruns internacionais por meio da diplomacia, da verdade histórica e da reivindicação pacífica, inegociável e consagrada em nossa Constituição nacional... Consideramos necessário traçar uma linha divisória clara e firme entre a paixão esportiva e a causa nacional... A bola rola, o orgulho pelas nossas cores se intensifica, mas a memória permanece inabalável.”

Por sua vez, o goleiro da seleção da Inglaterra, Jordan Pickford, afirmou no início da semana que o confronto “não passa de um jogo de futebol”, expressando sua confiança de que “o futebol falará por si mesmo” durante a partida.

Ao mesmo tempo, a polícia americana elogiou o comportamento positivo dos torcedores ingleses presentes nos Estados Unidos, mas exortou a torcida na Inglaterra a seguir o exemplo deles, depois que o Reino Unido registrou mais de 500 incidentes relacionados ao futebol durante o fim de semana.

Esses eventos ocorreram em concomitância com a vitória da Inglaterra sobre a Noruega por 2 a 1, após a prorrogação, nas quartas de final, o que resultou na prisão de mais de 100 pessoas por atos de vandalismo e infrações relacionadas à partida.