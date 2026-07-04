O astro francês Kylian Mbappé continua apresentando um desempenho excepcional com a seleção de seu país na Copa do Mundo, tendo passado de um jogador que dependia do individualismo e do egoísmo em campo para um líder coletivo completo, que combina gols e assistências, apresentando a versão que os torcedores do Real Madrid sempre esperaram ver, mas não viram durante os dois anos que ele passou vestindo a camisa do clube espanhol.

De acordo com o jornal francês “L’Équipe”, Mbappé vem apresentando uma atuação coletiva impressionante na Copa do Mundo, tornando-se mais envolvido no jogo coletivo e preferindo os passes e a cooperação com os companheiros em detrimento da tendência de marcar gols individualmente que o caracterizou no Real Madrid.

O jornal destaca que essa transformação o tornou uma das principais estrelas do torneio e reacendeu o debate sobre se ele merece ganhar a Bola de Ouro deste ano.

Estatisticamente, Mbappé apresenta números impressionantes com a seleção francesa, tendo marcado 6 gols em 4 partidas, com uma média de um gol a cada 58 minutos, além de ter dado duas assistências decisivas, com uma média de uma a cada duas partidas.

Com o Real Madrid nesta temporada, ele marcou 42 gols em 44 partidas, com uma média de um gol a cada 90 minutos, e apenas 5 assistências, com uma média de uma a cada 9 partidas, apesar de ter conquistado prêmios individuais como a Chuteira de Ouro e os dois prêmios “Pichichi”, sem ter conquistado nenhum título coletivo nas 9 competições que disputou com o time do Real Madrid.

Analistas consideram que Mbappé apresenta, com a França, a versão ideal que a torcida do Real Madrid esperava ver, já que se tornou mais comprometido taticamente e cooperativo com seus companheiros, como Dui, Oulissi, Parkola e Dembélé, enquanto não demonstrou o mesmo entusiasmo em Madri ao lado de Vinícius, Ibrahim Díaz, Gonzalo ou Bellingham.

Esse contraste provocou a indignação da torcida do Real Madrid, que começou a sentir que o jogador usou o clube como uma etapa de passagem para se preparar para a Copa do Mundo, sem oferecer o desempenho que o clube merece.

O jornalista espanhol Juanma Rodríguez expressou essa indignação no programa “El Chiringuito”, afirmando: “Vamos ser claros: Mbappé passou o ano inteiro se preparando para jogar pela França com o dinheiro dos sócios do Real Madrid”, acrescentando que “sua verdadeira obsessão não é ganhar a Liga dos Campeões com o Real Madrid, mas sim conquistar sua segunda estrela com a França”.

Rodríguez destacou que Mbappé cometeu 60 faltas de impedimento na La Liga, um número que, segundo ele, reflete “falta de concentração e atenção”, em comparação com sua elevada disciplina na seleção de seu país.

Apesar das críticas, crescem os apelos nos círculos do futebol para que Mbappé receba a Bola de Ouro, em reconhecimento ao seu desempenho impressionante com a França, que combina eficácia e espírito coletivo.

Por outro lado, muitos torcedores do Real Madrid consideram que o jogador francês os decepcionou, ao dar à seleção de seu país o que negou ao clube, afirmando que ele nunca fez parte do projeto da equipe, mas sim uma estrela passageira que usou o clube como trampolim para sua glória pessoal.