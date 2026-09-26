O Real Madrid obteve clareza sobre a lesão de Kylian Mbappé. O astro atacante francês sofreu um estiramento da cápsula posterior do joelho esquerdo e deve ficar fora por duas semanas.

O gigante espanhol já confirmou oficialmente o diagnóstico. Assim, o dano é consideravelmente menor em relação aos primeiros relatos, nos quais se levava em conta uma ausência mais longa.

Mbappé sofreu a lesão durante a partida da Liga das Nações entre França e Turquia. O atacante marcou o único gol do jogo, mas lesionou o joelho naquela jogada. Também porque não houve contato com um adversário, temia-se uma lesão séria.

O superastro do Real Madrid inicialmente ainda tentou seguir em campo. Cinco minutos depois, isso se mostrou impossível e ele foi substituído por Désiré Doué.

Após a partida, o técnico Zinédine Zidane já havia informado que Mbappé deixaria a seleção francesa. “Ele não está bem. Não vamos correr riscos. Ele sofreu uma lesão no joelho ao tocar na bola e a situação não parece boa o suficiente para continuar.”

Com isso, Mbappé desfalca a França nos amistosos restantes desta Data Fifa. O atacante não entrará em campo nos duelos da Liga das Nações contra a Bélgica e também será ausência diante da Itália.

Para o Real Madrid, porém, o diagnóstico definitivo trará grande alívio. Com isso, a participação de Mbappé em El Clásico contra o FC Barcelona, em 25 de outubro, já não parece mais estar em risco.