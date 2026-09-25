Mbappé marca o gol da vitória, cai no gramado em seguida e precisa deixar a partida lesionado

A França venceu sua primeira partida sob o comando de Zinedine Zidane. Na Turquia, os franceses foram fortes demais para a seleção nacional daquele país e ganharam por 0 a 1. Ainda assim, a França vai olhar para o duelo com sentimentos mistos: Kylian Mbappé deixou o campo lesionado.
Zinedine Zidane esteve no banco de reservas da seleção francesa pela primeira vez na noite de sexta-feira. Ele assumiu o lugar de Didier Deschamps após a última Copa do Mundo.
Zidane escolheu Mike Maignan no gol. Na defesa, houve espaço para Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix e Adrien Truffert. No meio-campo, Adrien Rabiot, Manu Koné e Rayan Cherki começaram jogando. No ataque, estavam Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.
Em um primeiro tempo relativamente sem graça, a França apareceu pela primeira vez aos dezessete minutos. Mbappé cortou para dentro pela esquerda e mandou a bola rente à trave. Pouco depois, a Turquia respondeu do outro lado com uma cabeçada de Fedri Kadioglu. A bola foi defendida com facilidade.
Depois de Cherki e Olise terem chegado perto do gol de abertura ainda antes do intervalo, foi a Turquia quem mais ameaçou marcar após o descanso: Ismail Yüksek quase desviou de cabeça para as redes em cobrança de escanteio.
No fim das contas, foi Mbappé quem abriu o placar para os franceses. O atacante do Real Madrid recebeu passe de Olise após uma trapalhada na saída de bola da Turquia. Ele bateu no canto curto e assim superou o goleiro Ugurcan Çakir.
No entanto, Mbappé também se lesionou no chute. Ele ainda seguiu por alguns instantes, mas acabou tendo de ser substituído com uma aparente lesão no joelho.
No último quarto da partida, a França seguiu pressionando. Koundé chutou para fora por dez centímetros, e Olise também não estava com a pontaria totalmente calibrada. Nos acréscimos, a Turquia ainda teve de seguir com dez homens. O goleiro Çakir impediu com o braço um chute de Bradley Barcola fora da área e foi expulso.