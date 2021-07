Mbappé fica no PSG? Pochettino foge da polêmica: "Ainda tem um ano de contrato"

Atacante entrou no último ano de seu contrato com o PSG, e treinador diz que ele não será tratado de forma diferente

O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, desconversou sobre a possível saída de Kylian Mbappé e disse que as conversas sobre o futuro do jogador permanecerão em sigilo, além de também destacar a nova temporada e os novos reforços do time.

O jogador de 22 anos entrou no seu último ano de contrato no clube francês, mas nenhuma prorrogação do contrato foi anunciada até o momento, o que faz com que as conversas sobre uma possível transferência para o Real Madrid ganhem ainda mais força.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O PSG tem algumas decisões importantes para tomar, já que um dos melhores jogadores do elenco pode assinar um pré-contrato com qualquer time no meio desta temporada. Pochettino, porém, permanece otimista quanto ao futuro de Mbappé, e disse que continuará oferencendo um papel de destaque para o craque na temporada 2021/22.

Questionado pelo Le Parisien sobre a situação do atacante, Pochettino disse: "O que está claro é que Kylian ainda tem mais um ano de contrato."

"Ele é um jogador do time e vamos tratá-lo da mesma forma que tratamos alguém que ainda tem mais cinco anos (de contrato). É diferente, mas cada situação pode se desenvolver e evoluir - esse tipo de coisa é gerenciado em outro nível -, mas no nível esportivo não muda nada."

Quando perguntado se Mbappé havia dito que não renovaria seu contrato, o treinador do PSG respondeu: "Essas são discussões privadas. Mas Kylian não falou sobre isso comigo."

Em meio à possibilidade da saída de Mbappé do PSG, ainda há muita especulação sobre possíveis chegadas. Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos e Achraf Hakimi já foram contratados nesta janela, mas ainda pode haver novas contratações.

O meio-campista do Manchester United, Paul Pogba - outro dos que entraram no último ano de seu contrato - é um dos nomes que interressam o clube. O PSG, no entanto, ainda espera definir o melhor momento para investir no jogador.

(Foto: Getty Images)

Pochettino também não quis discutir o rumor: "Não vou dar nomes, não gosto de falar de jogadores que pertencem a outros clubes."

"O clube está trabalhando em silêncio, e vem conseguindo algumas coisas positivas. No final da janela, veremos quem são os novos jogadores - se houver algum - e quais jogadores deixaram o time."

Isso significa que o Paris Saint-Germain ainda pode ter surpresas no mercado da bola?

"Você sempre tem surpresas. É necessário encontrar um equilíbrio entre chegadas e partidas", continuou Pochettino. "Como acontece com todos os clubes, haverá alguns ajustes ao longo da temporada. Temos que estar atentos a todas as oportunidades."

Com grandes gastos nessa janela, o PSG pretende brigar em todas as frentes na temporada 2021/22, após um ano de perda do título da Ligue 1 para o Lille, e de eliminação na semifinal da última Champions League.