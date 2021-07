Como o novo PSG vai jogar com os reforços da temporada 2021/22?

O PSG faz boas inserções na janela de transferência e já selou quatro grandes negócios. Clube, agora, tem opções variadas para montar a equipe

O Paris Saint-Germain conduziu indiscutivelmente o negócio de transferência mais impressionante do verão até agora.

Na quarta-feira, os semifinalistas da Liga dos Campeões reforçaram uma janela já impressionante com Gianluigi Donnarumma sendo oficialmente anunciado pelo clube.

O herói da Euro 2020 da Itália - o ex-goleiro do AC Milan foi nomeado jogador do torneio e também impediu dois pênaltis na vitória sobre a Inglaterra nos pênaltis - junta-se a um elenco já impressionante de jogadores para chegar ao Parc des Princes.

Georginio Wijnaldum foi o primeiro a chegar por transferência gratuita após deixar o Liverpool, enquanto a lenda da Espanha e do Real Madrid, Sergio Ramos, é outra impressionante adição gratuita.

Na verdade, o único jogador pelo qual o PSG pagou em dinheiro é o ex-lateral da Inter, Achraf Hakimi, que, com 60 milhões de euros antes dos bônus. Esta provavelmente será uma das contratações mais caras de 2021.

E é provável que seja a chegada de Hakimi que oferecerá ao técnico do PSG, Mauricio Pochettino, a flexibilidade que ele anseia ao tentar construir um time capaz de vencer a Liga dos Campeões - e também persuadir Kylian Mbappe, sem contrato no próximo verão, a comprometer seu futuro de longo prazo para o lado de sua cidade natal.

A presença dos novos reforços abre uma série de opções para os parisienses, que Goal explora a seguir...

4-2-3-1

Pochettino é conhecido como um treinador que privilegia a formação em 4-2-3-1 e, dada a natureza dos negócios de verão do seu clube, este é um sistema que deve servir os jogadores agora à sua disposição.

Supondo que Mbappe permaneça no clube, apesar do interesse do Real Madrid, o internacional francês pode figurar na esquerda ou no centro como camisa 9.

No entanto, parece mais provável que seja lançado para fora, com Mauro Icardi selecionado como um centroavante mais ortodoxo.

O ataque do PSG é repleto de qualidade nesta configuração, com Neymar na posição de número 10 e o herói da Copa América da Argentina, Angel Di Maria, na direita.

Enquanto isso, Wijnaldum atua no meio-campo ao lado do craque italiano Marco Verratti, enquanto Sergio Ramos assume uma posição ao lado de Marquinhos na defesa.

Hakimi está à direita da nova retaguarda, com a lesão de longa duração Juan Bernat a regressar à esquerda.

Donnarumma deve batalhar com Keylor Navas pelo direito de começar no gol...

3-4-3

A formação mais provável do PSG na próxima temporada também significaria a mudança mais dramática na abordagem, já que envolveria Pochettino mudando para uma linha de defesa de três homens.

Isso significa que Sergio Ramos será incorporado ao coração da defesa, enquanto as qualidades ofensivas de Hakimi podem ser exploradas no lado direito do campo.

Bernat voltaria a ser a opção mais provável na esquerda, embora possa levar algumas semanas para se estabelecer nessa função depois de um ano afastado.

Enquanto Wijnaldum e Verratti são a provável combinação central, haveria uma alteração no ataque, com Mbappe utilizado como centroavante ao lado de Neymar e Di Maria.

Nesse cenário, a falta de trabalho defensivo feito por Mbappe seria um problema menor, já que ele estaria jogando na frente, enquanto Pochettino sem dúvida esperava que a impressionante cobertura defensiva de Bernat compensasse a relutância de Neymar em voltar.

4-3-3

Se Pochettino quiser um pouco mais de presença no meio do campo, o PSG pode facilmente mudar para uma formação em 4-3-3.

Este segue de perto a escalação usada no 4-2-3-1, mas, neste caso, Mbappe joga pelo centro com Neymar na esquerda.

O novo reforço do meio de campo deve ficar com a vaga de Idrissa Gueye, apesar de Ander Herrera e Leandro Paredes serem outros dois nomes relevantes.

Julian Draxler poderia também atuar mais à frente pensando nesta versão do sistema.

4-2-2-2

PSG costuma jogar com uma mentalidade ofensiva na formação 4-2-2-2. E se eles fossem usar a formação novamente, seria possível ver Mbappé ao lado de Mauro Icardi no setor ofensivo.

Di Maria e Neymar poderiam atuar no meio de campo, ao lado de Wijnaldum e Verratti em uma boa combinação.

Novamente, Pochettino teria uma série de alternativas, com Hakimi aberto pelo lado direito e Ramos ao lado de Marquinhos na zaga.