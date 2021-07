Por que torcida do PSG não quer a contratação de Paul Pogba?

O retorno de uma polêmica envolvendo o atleta e o clube francês pode atrapalhar a negociação

O meia Paul Pogba, de 28 anos, foi mais um grande nome sondado pelo PSG, após as contratações do goleiro Donnarumma, do defensor Sérgio Ramos, do lateral Hakimi e do meia Wijnaldum. Segundo o jornal inglês The Mirror, Paul Pogba recusou uma grande proposta salarial do Manchester United, seu atual clube, deixando cada vez mais claro que sua ideia é sair do time inglês e não renovar o contrato.

Ainda segundo o jornal inglês, o PSG estaria disposto a pagar cerca de 45 milhões de libras pelo atleta (aproximadamente R$ 321,3 milhões), valor não aceito até o momento pelo Manchester United, que espera mais do que essa quantia.

Paul Pogba foi um dos raros destaques da seleção francesa na Euro 2020, campanha que terminou com eliminação para a Suíça nas oitavas de final. Mas o que leva os torcedores parisienses a irem contra a contratação do craque francês, mesmo com as negociações estando tão próximas?

O descontentamento da torcida contra Paul Pogba

Na manhã deste sábado (24), algumas faixas foram penduradas por uma torcida organizada do PSG no Parc des Princes, estádio do clube. A faixa relembra um momento em que Paul Pogba declarou, numa entrevista em 2018, que sentia mais afeição pelo Olympique de Marselha do que pelo PSG, pois é o clube que seus pais torcem.