Mbappé fica fora do PSG por até um mês e vira problema também para a França

Substituído por lesão contra o Toulouse, atacante pode ficar fora entre três a quatro semanas

Kylian Mbappé se tornou o principal jogador do PSG diante dessa indefinição sobre o futuro de Neymar, mas também se tornou motivo de preocupação no clube francês.

Mbappé se lesionou jogo contra o e deixou o campo sentindo dores na coxa esquerda. De acordo com o Le Parisien, a lesão deixará o atacante de 20 anos fora entre três semanas e um mês, sendo desfalque não só para o mas também para a seleção francesa, que tem jogos na data FIFA que se aproxima.

A joga contra Andorra e Albânia, ambos no Stade de France, pelas eliminatórias da .

A crise no PSG parece não ter fim. Além da lesão de Mbappé, Edinson Cavani também se machucou e sua condição física é incerta para os próximos compromissos do clube francês. E, claro, Neymar tem o futuro indefinido e, ao que parece, só jogará nesta temporada pelo time de Thomas Tuchel se se acertar com a diretoria parisiense. Pelo segundo jogo consecutivo ele ficou de fora até da lista de relacionados.

Diante deste cenário, o PSG começou uma busca - ainda tímida - por um atacante, já que só resta no elenco Choupo-Moting. Leonardo terá por volta de uma semana para tomar decisões que impactarão no futuro do Paris Saint Germain nesta temporada.