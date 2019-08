Com 100 jogos, Mbappé vira o "Rei" da Ligue 1 aos 20 anos

Craque do Paris Saint-Germain completa 100 jogos pelo Campeonato Francês com muitas conquistas e gols. Ele virou o principal nome do torneio nacional

Aos 20 anos, Kylian Mabppé fez a sua 100ª aparição no na tarde deste domingo (25), quando defendeu o diante do Tolouse no Parc des Princes. O jovem deixou o campo com dores no braço direito aos 66 minutos.

A primeira participação no torneio foi em 2015, aos 16 anos. À época, ele defendia as cores do . A sua afetuosa relação com o gol se iniciou em fevereiro de 2016, quando ele marcou o primeiro na competição também pelo time do Principado.

De lá para cá, Mbappé deixou de ser uma grande promessa do futebol francês para se consolidar como um dos maiores jogadores do mundo. Em um clube repleto de estrelas, o atacante virou o grande nome do torneio nacional. Os números comprovam a sua importância para o campeonato local.

Em 100 partidas, incluindo o triunfo por 2 a 0 do sobre o , ele apresenta números importantes. São 64 gols e 29 assistências em 6.531 minutos. Em termos gerais, significa que o atleta participa de um gol a cada 70,2 minutos.

É possível destrinchar ainda mais a participação do jogador na . Pelo Paris Saint-Germain, ele fez 59 jogos e marcou 47 gols, com 17 assistências. Com as cores do Monaco, foram 41 compromissos, 16 gols e 12 assistências.

Mbappé venceu o Campeonato Francês em três oportunidades. Ele foi campeão pela primeira vez em 2016/2017, ainda com as cores do Monaco. Depois disso, foi adquirido por 180 milhões de euros pelo PSG. No Parc des Princes, conseguiu mais duas conquistas.

O jovem de apenas 20 anos se torna cada vez mais um protagonista do clube mais rico da na atualidade, mesmo que a equipe conte com outros nomes de grande fama no futebol, como Neymar e Edinson Cavani.