Tuchel espera 'resolução rápida' para futuro de Neymar no PSG

Treinador volta a falar sobre atacante, ausente em mais um compromisso da equipe no Campeonato Francês

O atacante Neymar ficou de fora de mais um compromisso do PSG na Ligue 1 neste domingo (25), diante do , mas ainda continua como o principal tópico dos franceses enquanto a janela de transferências não se encerra no futebol europeu. Com a temporada 2019/20 a pleno vapor e a estreia na fase de grupos da UEFA cada vez mais próxima, o Paris quer resolver rapidamente o futuro do brasileiro antes de tomar os próximos passos.

Ao final da partida, o técnico Thomas Tuchel voltou a torcer por uma solução rápida para o impasse com o jogador de 27 anos, cotado como possível reforço de ou .

"Nosso objetivo tem sido esse, de fechar esse assunto o mais rápido possível", disse o treinador na coletiva pós-jogo. "Leonardo (diretor de futebol do ) sabe que eu gostaria de contar com ele, mas não depende só de um lado"

"A situação não é muito clara, é verdade. Mas é preciso esclarecer tudo."

Derrotado pelo na última rodada do , o técnico alemão chegou a sugerir que toda a 'novela Neymar' gerou um grande desgaste no clube, algo que ele retificar com os 4 a 0 aplicados em casa nesta rodada.

"É difícil, não é? Para todos, para o clube, para nós, para os jogadores", prosseguiu.

"Mas isso não é desculpa, não é por isso que estamos menos focados. Ney não estava com a gente e precisamos concentrar em nós mesmos, e em tudo o que queremos fazer nesta temporada."

Uma situação que pode mudar a maneira com a qual o Paris encara o tema aconteceu no compromisso deste final de semana, com as lesões que levaram o uruguaio Cavani e o francês Mbappé a serem substituídos no decorrer da partida de hoje. Enquanto a dupla fica sem um diagnóstico, cresce a chance de Neymar ser reaproveitado - embora Tuchel também não queira falar nisso.

"Não sei o quão sério é (o quadro) de Mbappé e Cavani", disse. "Fico um pouco chateado porque estávamos em um momento muito bom. E toda lesão é algo pesado para mim, gosto de trabalhar com o grupo completo. É difícil."

O PSG abre a quarta rodada do Francês na próxima sexta-feira (30) diante do Metz, atuando fora de casa. Ainda sem saber se poderá contar com o camisa 10 brasuca.