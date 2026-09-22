Kylian Mbappé escreveu seu nome com letras de ouro na história da Copa do Mundo, ao se tornar o maior artilheiro histórico da competição, em um feito que o próprio astro francês descreveu como algo que supera todas as suas expectativas.

O atacante da seleção da França, de 27 anos, possui um retrospecto excepcional no torneio, depois de marcar 22 gols em 22 partidas que disputou na Copa do Mundo, confirmando seu lugar entre os principais astros da história da competição.

A história de Mbappé com os recordes começou já em sua primeira participação, na Copa de 2018, quando roubou os holofotes ao marcar na partida final contra a Croácia com apenas dezenove anos, repetindo o feito da lenda brasileira Pelé, que marcou em uma final de Copa do Mundo com a mesma idade.

Desde então, o capitão da seleção da França continuou a quebrar recordes e a superar nomes históricos na lista de artilheiros da Copa do Mundo, antes de chegar ao topo e ultrapassar o argentino Lionel Messi, tornando-se o maior artilheiro histórico do torneio.

Mbappé falou sobre a dimensão do feito em declarações à rede "The Athletic", afirmando que sempre sonhou em quebrar recordes, mas que jamais imaginou alcançar esse feito nessa idade.

Mbappé disse: "Sempre quis quebrar recordes e fazer as pessoas lembrarem do meu nome, mas, sinceramente, não esperava me tornar o maior artilheiro histórico da Copa do Mundo aos 27 anos".

E acrescentou: "A Copa do Mundo é o torneio dos maiores astros e dos maiores jogadores da história do futebol. Eu sonhava em participar deste torneio, e nem sonhava em vencê-lo, apenas em participar dele".

O astro do Real Madrid encerrou sua fala dizendo: "Por isso, é completamente insano que eu seja o dono desse recorde. Especialmente quando você sabe que o jogador que me antecedeu foi Lionel Messi... sim, é algo histórico".

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