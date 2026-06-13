Mbappé envia uma mensagem velada aos torcedores do Real Madrid

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, elogiou seu compatriota e companheiro no Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, mas, ao mesmo tempo, fez uma indireta aos torcedores do clube.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Mbappé durante sua entrevista ao L'Équipe, na qual ele disse: “Chouameni é um grande jogador, é o vice-capitão e está em uma boa fase da carreira”.

E acrescentou: “Acho que Chouameni foi um dos jogadores mais consistentes no Real Madrid nesta temporada”.

Então veio o momento considerado uma “mensagem velada” para a torcida do Real Madrid, quando ele explicou: “Quando cheguei ao Real Madrid, Aurélien estava em uma situação difícil. Ele estava sob pressão. Depois disso, ele jogava muitas vezes como zagueiro central, mas em Madrid isso não importa”.

E enfatizou: “Seja jogando como zagueiro central ou meio-campista, se você não jogar bem, eles não vão te deixar em paz, é assim que as coisas funcionam. Mas gostei da personalidade com que Chouameni lidou com a situação e virou o jogo”.

E concluiu: “Chouameni saiu dessa experiência mais forte. Agora ele chega com muita confiança e fé nas suas capacidades”.

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