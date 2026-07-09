Mbappé empata com Kane... e continua sua caminhada rumo ao trono de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé reforçou seu histórico com a seleção francesa em grandes competições, ao marcar o primeiro gol dos Bleus aos 60 minutos da partida contra o Marrocos, que terminou com a vitória da França por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Mbappé elevou sua contagem para 21 gols em grandes competições (20 na Copa do Mundo – um gol na Eurocopa), empatando com o inglês Harry Kane no segundo lugar da lista dos jogadores europeus com mais gols em grandes competições, atrás do português Cristiano Ronaldo, líder com 25 gols, e à frente dos alemães Miroslav Klose (19) e Gerd Müller (18).

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Além disso, Mbappé se tornou o primeiro jogador a contribuir com 11 gols em uma única edição da Copa do Mundo desde Gerd Müller, pela Alemanha, na Copa do Mundo de 1970, após elevar sua marca na edição de 2026 para 8 gols e 3 assistências, contra as 13 contribuições de Müller na edição de 1970 (10 gols e 3 assistências).

Vale lembrar que o craque do Real Madrid saiu de campo aos 77 minutos da partida contra o Marrocos, aparentemente devido a uma lesão, levando o técnico Didier Deschamps a colocar o atacante Jean-Philippe Mateta em seu lugar.



