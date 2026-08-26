Uma reportagem lançou luz sobre a relação ofensiva entre o brasileiro Vinícius Júnior e o francês Kylian Mbappé, astros do Real Madrid, ressaltando que a dupla ainda não atingiu o nível de entrosamento esperado, apesar de já se passarem duas temporadas desde que se reuniram no time merengue.

O jornal Marca avalia que Vinícius e Mbappé representam os maiores astros do Real Madrid e as principais armas ofensivas do time, mas a parceria entre eles não se converteu de forma suficiente em uma fonte de perigo coletivo, apesar das enormes capacidades individuais que cada jogador possui.

A "Marca" apontou que o Real Madrid disputou 125 partidas desde que Vinícius e Mbappé apareceram juntos pela primeira vez, em 14 de agosto de 2024, no confronto contra a Atalanta pela Supercopa da Europa.

Os dois jogadores atuaram juntos em 89 partidas, nas quais o Real Madrid marcou 192 gols, mas apenas 19 gols vieram de uma colaboração direta entre a dupla, o que representa um percentual de 9,8%.

Considerando o total de gols do Real Madrid desde a chegada de Mbappé, o time marcou 269 gols, o que reflete a limitação dos gols que vieram da parceria direta entre seus astros.

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O jornal esclareceu que a relação entre os jogadores pende claramente a favor de Vinícius no que diz respeito à criação de gols, já que o brasileiro foi quem iniciou a maioria das jogadas que Mbappé finalizou.

Das 15 participações diretas iniciadas por Vinícius e finalizadas com gol de Mbappé, 3 gols vieram de pênaltis conquistados pelo ponta brasileiro.

Especificamente na temporada passada, o número de gols resultantes da colaboração direta entre os dois caiu para 9 gols, sendo 7 participações iniciadas por Vinícius contra duas de Mbappé.

E o quadro não melhorou com o início da temporada 2026-2027, segundo a "Marca", já que Vinícius e Mbappé não contribuíram diretamente para nenhum gol na primeira partida oficial do Real Madrid nesta temporada.

A dupla apresentou um nível abaixo do esperado, especialmente Vinícius, que sofreu diante da organização defensiva do adversário e não conseguiu mostrar as capacidades individuais e os dribles que representam suas principais qualidades.

O jornal avalia que essa parceria representa um dos principais desafios que aguardam José Mourinho, o novo técnico do Real Madrid, no sentido de desenvolvê-la e transformar as capacidades individuais de Mbappé e Vinícius em uma força ofensiva coletiva mais eficaz.

Após duas temporadas jogando lado a lado, o desafio de José Mourinho continua sendo encontrar a fórmula que faça a dupla se entrosar da forma que o Real Madrid espera, em vez de manter a dependência do perigo individual de cada um deles.

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