Lesões de Mbappé e Cavani causam tensão no PSG entre Tuchel e médicos

Dois dias após as lesões dos atacantes, a preparação física do PSG é questionada pela imprensa francesa e seria motivo de críticas inclusive de Tuchel

As muitas lesões que os jogadores do tem enfrentado levantaram questionamentos por parte da imprensa francesa sobre a preparação física do clube. Segundo o L’Equipe, essa situação teria provocado nos últimos dias tensões entre o treinador Thomas Tuchel e o principal médico da equipe Christophe Baudot, que teria criticado o alemão por não consultá-lo sobre possíveis lesões. A preparação física ao longo da pré-temporada também foi gerou dúvidas, principalmente pela carga de trabalho.

A três semanas do início da , cujo sorteio dos grupos ocorre nesta quinta-feira, as lesões de Edinson Cavani e Kylian Mbappé preocupam o PSG. Eles se juntam a Ander Herrera, Thilo Kehrer e Julian Draxler no departamento médico parisiense. Mbappé sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa e ficará fora por até um mês. Já Cavani teve novamente uma lesão no quadril e será desfalque por até três semanas.

Alguns jogadores reclamaram da intensidade excessiva dos treinos nos últimos dias, enquanto que outros disseram que com este ritmo eles chegam no auge da forma física em fevereiro ou março, justamente quando os principais campeonatos começam a se definir nas suas fases finais. A comissão técnica está atenta para evitar que qualquer outro jogador se machuque, monitorando cuidadosamente cada um deles e também equilibrando mais os treinos.

Para o L’Equipe, tantas lesões assim aumentam ainda mais a pressão sobre Tuchel.