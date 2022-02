Mbappé brilha pelo PSG e dá, em pessoa, amostra do que o Real Madrid quer há anos

Jogo tenso, dois gigantes lado a lado brigando por uma vaga na Liga dos Campeões da Uefa. Após Messi perder um pênalti e o PSG desperdiçar inúmeras oportunidades, a bola no jogo cai nos pés de Kylian Mbappé. E o atacante de 23 anos, já nos acréscimos, não sentiu a pressão, driblou Lucas Vázquez e Éder Militão e tirou de Courtois para derrotar o Real Madrid por 1 a 0.

É claro: o francês não ganhou o jogo sozinho e contou, inclusive, com um bom passe de Neymar no começo de lance. Mas fez o que já está virando rotina: em um jogo difícil na Liga dos Campeões, chamou a responsabilidade e garantiu a vitória.

Ironicamente, teve outra performance marcante contra aquele que deve ser o seu próximo time: com apenas seis meses de contrato com o PSG, Mbappé deve fechar com o Real Madrid para a temporada 2022/23.

Seu ótimo jogo nesta terça-feira (15) mostra bem a razão pela qual o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, está obcecado em fechar a sua contratação: a chance de ter uma superestrela vestindo novamente a camisa do Real.

Após anos com o famoso time dos "galácticos", emendando diretamente na "era CR7", o Real Madrid não tem uma superestrela no elenco. Um nome reconhecido em todo o mundo, daqueles que briguem todo ano pelo prêmio de Melhor do Mundo. Benzema, com 34 anos, vai servindo de "ponte" entre essas duas eras, enquanto o time merengue imagina ter Vini Jr. como um jogador desse calibre no futuro.

Nenhum deles, porém, é tão reconhecido como Kylian Mbappé, campeão da Copa do Mundo pela França quando ainda tinha idade para atuar no sub-20. E conforme o francês vai se desenvolvendo e se tornando mais decisivo, mostra o porquê da aposta de Florentino em seu talento.

Mbappé, por exemplo, parece dividir a alcunha de "craque da nova geração" junto de Erling Haaland, outro que está na mira do Real Madrid. Um jogador que atraia todos os hofolotes, venda camisas nos quatro cantos do planeta e que, mesmo junto de Neymar e Messi, consiga ser o melhor em campo nas oitavas de final da Liga dos Campeões.