Haaland no Real Madrid não é só questão de dinheiro: projeto e glamour são diferenciais, vê ex-merengue

Multicampeão pelo Real Madrid e Liverpool, ex-meia Steve McManaman relata favoristimo de clube espanhol sobre o City em contratar Haaland: "Não é só dinheiro, é todo o pacote, é a maneira que você quer viver, o quão glamoroso é o clube", relatou à GOAL.

Em sua época de Real Madrid, McManaman acabou perdendo espaço no elenco com a chegada dos galáticos, e em 2003 acabou indo ao Manchester City, clube com o qual não conseguiu conquistar nenhuma taça e ficou por cerca de dois anos, quando se aposentou em 2005.

Talvez, por experiência própria, o ex-meia tenha em mente que o Real possa ter mais para oferecer além de dinheiro neste momento, como ele mesmo relata: “Não acho que seja tudo uma questão de dinheiro para certos jogadores, embora seja importante. Pep [Guardiola] fará sua parte e é um técnico incrível, mas você tem que perguntar quanto tempo ele vai ficar [no City]. Você tem que fazer muitas perguntas diferentes como jogador."

“O que está acontecendo com o técnico? Como será o elenco da equipe? Se o Real Madrid trouxer [Kylian] Mbappé e [Antonio] Rudiger em contratos gratuitos, ficará ainda mais atraente."

“O Madrid gosta das contratações de glamour, mas também deve pensar no meio-campo e na defesa, depois de vender Sergio Ramos e Raphael Varane. Eles precisam de muito mais do que apenas atacantes, mas essas são as decisões que precisam ser tomadas".

Com um elenco bom para disputar campeonatos nacionais, o Real pôde bater seguidamente o Barcelona, por 3 a 2, e o Athletic Bilbao, por 2 a 0, e levar o título da Supercopa Espanhola. Em La Liga, nada diferente: os blancos são líderes do torneio, cinco pontos na frente do Sevilla, segundo colocado. No entanto, será que esse mesmo elenco é capaz de superar clubes de outros países numa Champions League, por exemplo? Com novas contratações e mantendo o belo futebol da dupla Benzema e Vini Júnior, há chances de evoluir ainda mais o clube de Madrid.

McManaman retoma essa questão, e mostra expectativa em cima do clube espanhol: "Seja Mbappe ou Erling Haaland, os dois são opções interessantes e têm muito dinheiro para isto. Mbappé de graça seria incrível. Um ressurgimento do Real Madrid está chegando em breve".