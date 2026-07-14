Mbappé alcança um feito sem precedentes para a França contra a Espanha

Kylian Mbappé lidera o ataque da França no tão aguardado confronto contra a Espanha, que será disputado no estádio de Dallas nesta terça-feira à noite, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

Mbappé lidera a artilharia da Copa do Mundo com 8 gols, empatado com o astro argentino Lionel Messi, e busca manter seu brilho e quebrar o empate hoje.

Mbappé espera liderar a França à vitória hoje, para se classificar para a final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, depois que os “Galo” conquistaram o título em 2018 contra a Croácia e antes da derrota na final de 2022 para a Argentina nos pênaltis.

Mbappé se prepara hoje para disputar sua 21ª partida na Copa do Mundo, quebrando assim o recorde do goleiro Hugo Lloris como o jogador francês com mais partidas disputadas na história do torneio, de acordo com dados da “Opta”.

Mbappé foi titular em 18 partidas na Copa do Mundo e nunca perdeu nenhuma delas, conquistando 17 vitórias e um empate.

Vale lembrar que Mbappé tem em seu histórico 20 gols marcados em participações em Copas do Mundo, além de ter dado seis assistências, ficando a apenas um gol de Messi, líder da lista dos maiores artilheiros da história da competição.