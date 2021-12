Fluminense marca reunião para selar contratação de Felipe Melo

O estafe de Felipe Melo se reunirá com o Fluminense nesta segunda-feira (6) para selar a transferência do volante para as Laranjeiras no mercado da bola.

O jogador de 38 anos deve assinar por duas temporadas com o Tricolor carioca — o tempo de contrato foi um de seus pedidos ao Palmeiras antes de definir a sua saída da Academia de Futebol. Ele havia feito a solicitação ao presidente Maurício Galiotte, em conversa realizada junho deste ano.

A GOAL apurou que a proposta financeira do Flu foi a mais vantajosa recebida pelo meio-campista no mercado da bola — o Internacional também tentou a contratação do jogador, mas não conseguiu convencê-lo de que o projeto será o melhor neste momento.

A princípio, Felipe Melo queria seguir no Palmeiras. Entretanto, o departamento de futebol decidiu por sua saída, a qual foi comunicada na tarde deste sábado (4). O jogador, agora, se prepara para acertar a transferência para o Flu.

O veterano é um nome com aprovação no departamento de futebol do Flu e também no vestiário. Os líderes do elenco tricolor são favoráveis à chegada do atleta à equipe do Rio de Janeiro.