Poucas horas antes da final da Copa contra o VfB Stuttgart, que acabou coroando o ano mais bem-sucedido do Bayern de Munique desde 2020, de repente havia apenas um assunto no recordista alemão. Em uma entrevista ao Spiegel, como de costume carregada de opiniões fortes, Uli Hoeneß expressou suas "dúvidas" sobre o trabalho do diretor esportivo instalado no início de 2024. As chances de uma renovação do contrato de Max Eberl, que ainda vai até 2027, estariam em "60:40".

São aparições como essa que reforçam o poder que o patrono do clube ainda tem no Bayern. E isso também anos após seu "afastamento" oficial dos negócios operacionais. O avanço de Hoeneß, questionável do ponto de vista humano, visivelmente também não passou sem deixar marcas em Eberl. Ainda assim, depois da final vencida, ele recorreu de forma proativa ao humor ácido e depois fez uma aparição autêntica e segura. "Minha pele ficou grossa", destacou, dando assim uma resposta notável. Mais uma vez. Como já havia feito ao longo das semanas e dos meses. Até o momento de sua renovação contratual até 2029, na terça-feira.

Eberl passou por uma evolução claramente perceptível. Que ele conhece e entende o negócio já havia ficado evidente em suas passagens por Gladbach e Leipzig. Na Säbener Straße, porém, os ponteiros do relógio funcionam de outra forma. Além do trabalho do dia a dia, faz parte também satisfazer o poderoso conselho fiscal, representado por Hoeneß e pelo ex-chefe da diretoria Karl-Heinz Rummenigge. Em primeiro lugar, porém, Hoeneß precisa estar satisfeito.

Aquele que, há cerca de um ano, ainda havia chamado Eberl no "Doppelpass" de mole, egoísta e perdulário com o dinheiro duramente conquistado. O cenário mudou nesse meio-tempo, como o próprio Hoeneß já deixou transparecer no início da pré-temporada em Tegernsee, chegou até a pedir desculpas pessoalmente a Eberl por suas declarações à margem da final da Copa e, apenas dois meses depois, elevou para "100 por cento" as chances de uma continuidade da colaboração.

O fato de isso agora realmente ter acontecido é algo que Eberl mereceu plenamente no passado recente. Não apenas resistiu à imensa pressão exercida também por Hoeneß. O dirigente de 52 anos também montou um elenco ao qual, com a escolha perfeita de treinador, pode-se atribuir sucesso máximo, e isso, no fim das contas, é o mais importante em sua função. Ainda mais porque a equipe, apesar das condições complicadas e das diretrizes rígidas vindas de cima, foi reforçada consideravelmente com Nathaniel Brown e Ismael Saibari, tanto em profundidade quanto em qualidade.

Acusações recorrentes: como Max Eberl conquistou seu novo status no Bayern

Nos dois reforços, Eberl, bem ao gosto de Hoeneß, agiu cedo para resolver tudo, mas ainda assim demonstrou tato em relação à política de preços. Como a Sport Bild informou recentemente, depois da final da Copa ele também passou a buscar com mais intensidade a proximidade com o dirigente de 74 anos e com Rummenigge. Segundo a publicação, as duas grandes figuras do clube sentiam falta anteriormente de trocas regulares. O fato de isso ter ficado em falta havia se tornado perceptível no passado, por exemplo, na forma como Thomas Müller foi tratado. Eberl havia mais ou menos deixado nas mãos do veterano a decisão sobre permanecer, antes de Hoeneß então afirmar publicamente o contrário. Ou quando Eberl anunciou uma renovação contratual em breve com Leroy Sané, para no fim ter de deixar o jogador da seleção sair sem custos de transferência.

Faz parte de toda a verdade, é claro, que o caminho até a mudança no status de Eberl foi pedregoso. Como se sabe, Vincent Kompany não era a primeira, a segunda nem sequer a terceira opção da cúpula do Bayern em torno de Eberl, que inclusive quis convencer Thomas Tuchel a permanecer depois da separação decidida semanas antes.

Mas foi Eberl também quem sempre teve o belga no radar e, após a enxurrada de recusas, acabou se impondo. Pelo menos isso Hoeneß já lhe reconheceu no fim do ano passado. "O mérito por isso é de Max Eberl. Foi ele quem primeiro trouxe Vincent para a nossa pauta e depois também o conseguiu", disse Hoeneß, apenas para em maio voltar a enfatizar que Eberl, na verdade, antes queria trazer Tuchel de volta.

Também no caso de Luis Diaz, a contratação de gala do verão passado, houve uma dose de sorte. Antes disso, os bávaros haviam levado a pior na disputa por Florian Wirtz, enquanto as alternativas planejadas, como Nico Williams, Xavi Simons ou Christopher Nkunku, não eram viáveis ou foram rejeitadas pelo conselho fiscal. Mas, mais uma vez, foi Eberl quem assumiu o controle da situação e acertou em cheio. Os críticos que reclamavam do pacote geral formado por idade e taxa de transferência já se calaram há muito tempo.

A decisão de contratar Nicolas Jackson por empréstimo por uma taxa horrenda foi, de fato, errada. Mas o negócio também foi precedido por uma ordem de empréstimo de Hoeneß - provavelmente dada apenas quando o propenso a lesões Kingsley Coman já havia sido despachado para a Arábia Saudita por 25 milhões de euros -, embora o setor ofensivo ainda precisasse urgentemente ser reforçado em profundidade.

A contratação desnecessária e cara de Joao Palhinha já havia sido iniciada antes da chegada de Eberl, a quem, após a transferência frustrada um ano antes, foi feita uma promessa. Ainda assim, Ebert está tirando o máximo da situação com a transferência para o Benfica de Lisboa. Também no caso de Bryan Zaragoza, uma solução satisfatória está à vista, o que significaria mais uma etapa cumprida na economia salarial exigida por ele.

Por fim, neste verão, Daniel Peretz e Alexander Nübel também foram vendidos por boas quantias - assim como Mathys Tel e Adam Aznou no ano anterior -, enquanto, depois de Müller, os altos salários de Leon Goretzka e Raphael Guerreiro também saíram da folha com o fim de seus contratos.

Também a acusação de que Eberl fez concessões demais a Jamal Musiala, Alphonso Davies e Dayot Upamecano em suas caras renovações contratuais só é justificável até certo ponto. Enquanto este último deu um grande passo rumo à absoluta classe mundial na temporada passada, no caso de Musiala e Davies não era previsível, em termos de forma, que ambos sofreriam com problemas físicos desse tipo.

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Controle vindo de cima? Max Eberl deve perder competências no Bayern

À eliminação de heranças problemáticas e às decisões corretas ou ao menos compreensíveis no planejamento do elenco contrapõe-se, assim, o tema recorrente de que o poderoso grupo em torno de Hoeneß tinha problemas com Eberl e possivelmente também poderá voltar a ter em breve.

Uma pequena crise esportiva em Munique, como se sabe, pode ter consequências graves. O fato de que, ao que tudo indica, Eberl deva perder competências no campus e de que homens de confiança como Markus Weinzierl tenham tido de sair ou, no caso de Nils Schmadtke, ainda tenham de sair também deixa um gosto amargo. O mesmo vale para a suposta introdução de um novo comitê de transferências no verão, que, segundo a Abendzeitung, está sempre em contato com Eberl.

A mão controladora do grupo e a língua afiada de Hoeneß também acompanharão Eberl nos próximos anos. Mas agora ele sabe lidar cada vez melhor com isso, sem negligenciar seu verdadeiro trabalho nem perder seu faro para o mercado de transferências. O novo contrato é a recompensa merecida por isso.

Max Eberl no Bayern de Munique: as contratações em resumo