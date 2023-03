Maurício, do Internacional, recusa novo convite para jogar pelo Paraguai

Atacante de 21 anos poderia jogar pelo país por causa da nacionalidade do pai, Carlos Augusto, mas recusou mais um chamado da confederação

O atacante Maurício, do Internacional, voltou a recusar um convite para defender a seleção do Paraguai, como soube a GOAL. O jogador de 21 anos, que tem direito à nacionalidade paraguaia, não deseja, por ora, jogar pela equipe.

O atleta sonha em defender a seleção brasileira, mas ainda não foi cotado entre os convocados para a equipe da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O pai de Maurício, Carlos Alberto, tem nacionalidade paraguaia, o que permite que ele defenda a seleção local. O jogador, que já atuou pela seleção brasileira de base, viveu no país vizinho durante a adolescência.

O Paraguai tenta a nacionalização de Maurício desde meados de 2022, mas o jogador recusou todos os convites feitos até o momento e não pretende mudar de ideia neste momento.

Maurício não descarta que, no futuro, dê uma resposta positiva à Asociación Paraguaya de Fútbol [Associação Paraguaia de Futebol], mas a princípio, gostaria de atuar pela seleção brasileira.

Na atual temporada, o atacante fez 13 partidas pelo Internacional, somando 951 minutos em campo. No período, ele fez quatro gols e se responsabilizou por três assistências.

Em alta no Beira-Rio, Maurício tem despertado o interesse de clubes do Brasil e do exterior no mercado da bola. O Red Bull Bragantino tentou contratá-lo no início do ano, mas não chegou a um acordo à época. A Atalanta, da Itália, fez consulta, mas não formalizou uma oferta na ocasião. O Corinthians também deseja a contratação do atleta, mas ouviu uma pedida de € 8 milhões (R$ 44,97 milhões na cotação atual).