Matheus Pereira: quem é o luso-brasileiro que acabou com a invencibilidade de Tuchel no Chelsea

Meai-atacante foi o destaque do West Brom, com dois gols e duas assistências em Stamford Bridge

Após 14 jogos invicto, o Chelsea conheceu a sua primeira derrota sob o comando do técnico Thomas Tuchel. Neste sábado (3), o West Brom venceu os Blues por 5 a 2, pela 30ª rodada da Premier League, com grande destaque para o luso-brasileiro Matheus Pereira, que marcou os dois primeiros gols e deu duas assistências em pleno Stamford Bridge.

Com 100% de precisão de passes, o meia-atacante deu muita mobilidade e profundidade para a equipe, que ainda viu o zagueiro Thiago Silva expulso ainda no primeiro tempo.

No último jogo antes do Chelsea enfrentar o Porto nas quartas de final da Champions League, o West Brom expôs ao mundo as fragilidades dos Blues, e encerrou o jejum de 43 anos sem vencer na casa do rival.

Em momentos opostos na Premier League, o Chelsea segue com 51 pontos e pode perder a quarta colocação, última posição que garante vaga na zona de classificação para a Champions League, enquanto o West Brom, em penúltimo lugar, registra 21.

A magical afternoon in the capital 💫#CHEWBA | @eToro — West Bromwich Albion (@WBA) April 3, 2021

Quem é Matheus Pereira?

Não confunda o luso-brasileiro, de 24 anos, com o outro Matheus Pereira, ex-Corinthians, que atualmente está emprestado ao Barcelona B. Matheus Pareira, do West Brom, nunca atuou profissionalmente no Brasil.

O meia-atacante se mudou para Portugal com 14 anos, fez a formação no Sporting com grande destaque, mas esteve na equipe principal apenas em 2016/17, onde participou de 27 jogos, marcando seis gols e dando quatro assistências. Na temporada seguinte foi emprestado ao Chaves, depois ao Nuremberg e na temporada passada foi cedido ao Westbromwich, com opção de compra de 10 milhões de euros caso atingisse um número mínimo de partidas.

Já em definitivo na Inglaterra, Matheus Pereira assinou um contrato válido por quatro temporadas, e já marcou oito gols em 27 jogos disputados com a camisa do clube inglês.